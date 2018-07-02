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Главная » Общество » Одна из китайских провинций более недели жила только на чистой энергии

Одна из китайских провинций более недели жила только на чистой энергии

Одна из китайских провинций более недели жила только на чистой энергии
Фото: Xinhua

Альтернативные источники энергии к 2020 году будут обеспечивать 15% энергопотребления в КНР, к 2030 – 20%

02.07.18 92
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В течение девяти дней китайская провинция Цинхай жила и работала исключительно на энергии, поставляемой с солнечных электростанций, ветряков и ГЭС.

"Мы прожили девять дней с нулевыми эмиссиями с энергетических предприятий", – цитирует издание China Daily представителя Государственной электросетевой корпорации в провинции Цинхай Сюй Южуй.

По его словам, за отчетный период за счет возобновляемых и альтернативных источников энергии в регионе было произведено 1,76 млрд кВт/ч электроэнергии. Это эквивалентно количеству электричества, вырабатываемому при сжигании 800 тыс. тонн угля.

Отмечается, что переход на альтернативные и возобновляемые источники энергии – один из важнейших инструментов по борьбе с загрязнением воздуха в КНР. К 2030 году страна планирует на 60% сократить объем эмиссии углекислого газа на производство единицы ВВП по сравнению с показателями 2005 года.

В 2016 году Китай обогнал США и вышел на первое место в мире по объемам производства альтернативной энергии. По плану, альтернативные источники энергии к 2020 году будут обеспечивать 15% энергопотребления в КНР, к 2030 – 20%.

Напомним, Фокус выяснял, кто в Украине зарабатывает на заоблачном зелёном тарифе.

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