Одна из китайских провинций более недели жила только на чистой энергии

Альтернативные источники энергии к 2020 году будут обеспечивать 15% энергопотребления в КНР, к 2030 – 20%

В течение девяти дней китайская провинция Цинхай жила и работала исключительно на энергии, поставляемой с солнечных электростанций, ветряков и ГЭС.

"Мы прожили девять дней с нулевыми эмиссиями с энергетических предприятий", – цитирует издание China Daily представителя Государственной электросетевой корпорации в провинции Цинхай Сюй Южуй.

По его словам, за отчетный период за счет возобновляемых и альтернативных источников энергии в регионе было произведено 1,76 млрд кВт/ч электроэнергии. Это эквивалентно количеству электричества, вырабатываемому при сжигании 800 тыс. тонн угля.

Отмечается, что переход на альтернативные и возобновляемые источники энергии – один из важнейших инструментов по борьбе с загрязнением воздуха в КНР. К 2030 году страна планирует на 60% сократить объем эмиссии углекислого газа на производство единицы ВВП по сравнению с показателями 2005 года.

В 2016 году Китай обогнал США и вышел на первое место в мире по объемам производства альтернативной энергии. По плану, альтернативные источники энергии к 2020 году будут обеспечивать 15% энергопотребления в КНР, к 2030 – 20%.

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