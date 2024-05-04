"Генерации не хватит": что ждет украинцев во время отопительного сезона 2024, — эксперт (видео)

Украинцы пока слишком мало экономят электроэнергию. На сегодня есть только 2-3% экономии, поскольку граждане, похоже, имеют магическое мышление и верят, что проблема как-то решится, пояснил эксперт по энергетике.

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В течение ближайших двух-трех лет украинцы каждую зиму и каждое лето будут испытывать нехватку электроснабжения. Летом 2024 года могут быть отключения из-за включения кондиционеров. О том, что ожидает граждан Украины после ударов ВС РФ по энергогенерации, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на портале "Обозреватель".

Харченко пояснил, что после того, как россияне уничтожили половину украинской энергогенерации, уже появились определенные ограничения для потребителей. На сегодня они касаются промышленных предприятий, работающих в Харьковской и Одесской областях. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как в Украине будут налаживать децентрализованную генерацию — именно этим сейчас занимаются соответствующие компании и государственные структуры. Ориентировочное время, в течение которого будут ощущаться последствия ударов ВС РФ — ближайшие два-три года. Кроме того, нужно помнить, что ситуация может измениться, поскольку россияне будут продолжать уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру, рассказал журналистам специалист.

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Во время интервью Харченко объяснил, что ожидает украинцев в ближайшее время и в перспективе.

Летом 2024 года, из-за включения кондиционеров для охлаждения, появятся ограничения. Максимум дефицита придется на август, заявил энергетик. Тогда, кроме промышленных, будут выключать бытовых потребителей.

"Думаю, что, к сожалению, на июль-август без [отключения — ред.] потребителей на уровне в том числе и частных домохозяйств не обойдемся. У нас просто физически не хватит генераций, чтобы покрыть все потребление", — услышали журналисты.

Зимой 2024 года что-то прогнозировать трудно, поскольку могут быть новые удары по энергетике. Возможны различные варианты развития событий, поэтому точно что-то сказать невозможно, подчеркнул Харченко.

"Московские террористы, безусловно, будут продолжать атаковать наши объекты, поэтому я бы зиму сейчас не взялся прогнозировать", — сказал он.

Тем временем Украина пытается отремонтировать объекты, поврежденные ударами ВС РФ — "восстанавливает тепловую и гидрогенерацию". Кроме того, устанавливают дополнительные мощности и "строят распределенную генерацию малой мощности". По мнению Харченко, во время отопительного сезона "мегакатастрофы не произойдет", но нужно готовиться к многочасовым отключениям.

"Ограничения на 2-3 часа, к сожалению, на следующие минимум два года будут практически нормальным делом, особенно вечером и утренние пиковые часы. От того, как успешно мы эту часть дела [восстановление, строительство] будем выполнять, зависит не одна зима, а следующие, как минимум, две-три зимы", — заявил он.

Также Харченко призвал украинцев экономить электроэнергию и не полагаться на "магическое мышление".

"Мы видим определенный эффект [от экономии — ред.], но он пока составляет 2-3% буквально, и это означает, что украинцы еще в стадии магического мышления: то есть все думают, что каким-то образом оно само исправится", — подчеркнул энергетик.

Отметим, российские удары по энергетике усилились весной 2024 года. Во время одного из первых массированных ударов, который произошел 22 марта, враг уничтожил все подстанции в Харькове и повредил местную ТЭС. Тогда же ракеты ударили по ДнепроГЭС и уничтожили оборудование на двух гидроэлектростанциях. Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил, что враг также целился по Днестровской и Каневской ГЭС. 11 апреля ракеты "Кинжал" попали в Трипольскую ТЭС на Киевщине: теплостанция полностью сгорела и на ее восстановление уйдут годы — рассказали энергетики.

Напоминаем, ВС РФ продолжает бить по Одесской области. 29 апреля произошел баллистический удар по так называемому "Дворцу Гарри Поттера". Журналисты проанализировали тактику обстрелов Одессы и Харькова и объяснили, в чем их особенность.