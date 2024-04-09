РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: где ввели отключения света

По состоянию на сегодняшнее утро графики ограничения электроэнергии действуют в Харькове и области, а также в Кривом Роге.

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Российская оккупационная армия в ночь на 9 апреля в очередной раз осуществила атаку на энергетическую инфраструктуру Украины — на этот раз пострадали Полтавская и Львовская область. По состоянию на утро применяются графики отключения света в Харькове и области. При этом также действуют ограничения для промышленности в Кривом Роге. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, ВС РФ в течение ночи атаковали высоковольтную подстанцию на Полтавщине — на территории возникла вспышка, ее ликвидировали силы ГСЧС. В результате атаки повреждено оборудование, информация о пострадавших не поступала. Также пострадала высоковольтная подстанция на Львовщине — там также вспыхнуло оборудование, пострадавших нет.

"Продолжается осмотр и уточнение последствий ночных атак. Из-за боевых действий на Днепропетровщине одновременно отключились две высоковольтные воздушные линии, при этом обесточился промышленный объект. Потребители запитаны", — подчеркнули в ведомстве.

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Тем временем на Николаевщине в связи с повреждением оборудования отключилась высоковольтная подстанция, бытовые потребители оставались без электроэнергии. Сейчас все они со светом.

При этом энергетики уверяют, что в целом украинская энергосистема работает стабильно. Дефицита электроэнергии нет. В течение текущих суток прогнозируется импорт электроэнергии — 1781 МВт*ч. Кроме того, предполагается экспорт — до 345 МВт*ч.

При этом особенно сложной остается ситуация с электроснабжением на Харьковщине. По данным "Харьковоблэнерго", электросеть региона работает в экстремальных условиях, соблюдение графиков плановых отключений довольно часто просто невозможно. Сами же харьковчане пишут в соцсетях, что вынуждены сидеть без света в течение 11-16 часов ежедневно.

8 апреля заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила, что из-за достаточно сложной ситуации в энергосистеме Украины тарифы на свет могут вырасти.

Также 8 апреля глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что российские военные во время последних атак нанесли значительно больший ущерб энергосистеме, чем во время серии активных ракетных атак зимой 2022/2023 годов.