РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: де запровадили відключення світла

Станом на сьогоднішній ранок графіки обмеження електроенергії діють у Харкові та області, а також у Кривому Розі.

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Російська окупаційна армія у ніч на 9 квітня вчергове здійснила атаку на енергетичну інфраструктуру України — цього разу постраждали Полтавська та Львівська область. Станом на ранок застосовуються графіки відключення світла в Харкові та області. При цьому також діють обмеження для промисловості у Кривому Розі. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

За даними відомства, ЗС РФ впродовж ночі атакували високовольтну підстанцію на Полтавщині – на території виник спалах, його ліквідували сили ДСНС. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання, інформація про постраждалих не надходила. Також постраждала високовольтна підстанція на Львівщині – там також спалахнуло обладнання, постраждалих немає.

"Продовжується огляд та уточнення наслідків нічних атак. Через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключилися дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий об'єкт. Споживачі заживлені", – підкреслили у відомстві.

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Тим часом на Миколаївщині у зв'язку із пошкодженням обладнання відключилася високовольтна підстанція, побутові споживачі залишалися без електроенергії. Наразі всі вони зі світлом.

При цьому енергетики запевняють, що загалом українська енергосистема працює стабільно. Дефіциту електроенергії немає. Впродовж поточної доби прогнозується імпорт електроенергії – 1781 МВт*год. Крім того, передбачається експорт – до 345 МВт*год.

При цьому особливо складною залишається ситуація з електропостачанням на Харківщині. За даними "Харківобленерго", електромережа регіону працює в екстремальних умовах, дотримання графіків планових відключень досить часто просто неможливе. Самі ж харків'яни пишуть у соцмережах, що змушені сидіти без світла впродовж 11-16 годин щодня.

8 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону повідомила, що через досить складну ситуацію в енергосистемі України тарифи на світло можуть зрости.

Також 8 квітня глава Міненерго України Герман Галущенко заявив, що російські військові під час останніх атак завдали значно більшої шкоди енергосистемі, ніж під час серії активних ракетних атак зимою 2022/2023 років.