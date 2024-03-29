"Укренерго" запровадила аварійні відключення в трьох областях: коли закінчяться

Унаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ виник дефіцит необхідного обсягу виробничих потужностей.

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Через масштабну атаку російських окупантів на українську енергосистему 29 березня ще в трьох областях запроваджені аварійні відключення. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Відомо, що аварійні відключення до вечора діятимуть у Кіровоградській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Причиною цього вимушеного кроку енергетики називають недостатні обсяги генерувальних потужностей у системі для покриття споживання в деяких регіонах країни, що стало наслідком нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

У Кривому Розі та Харкові також діють обмеження. Водночас споживачів, які проживають в інших регіонах, також закликали до ощадливого та свідомого споживання електроенергії.

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Зі свого боку, глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram, що через обстріл російською армією є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в шести областях. Ідеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську та Чернівецьку області. У низці регіонів були застосовані аварійні відключення.

За словами прем'єра, Україна потребує більше систем ППО для забезпечення критичної інфраструктури та захисту населення.

Нагадаємо, 29 березня відбулося засідання Ставки головнокомандувача, під час якої президент України Володимир Зеленський заявив, що цілями ракетної атаки росіян цієї ночі були Канівська та Дніпровська ГЕС.

Також 24 березня в ДТЕК повідомили, що внаслідок російських атак у березні компанія втратила принаймні 50% своїх виробничих потужностей.