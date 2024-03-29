"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в трех областях: когда закончатся

Вследствие сегодняшнего массированного удара РФ возник дефицит необходимого объема производственных мощностей.

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Из-за масштабной атаки российских оккупантов на украинскую энергосистему 29 марта еще в трех областях введены аварийные отключения. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Известно, что аварийные отключения до вечера будут действовать в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. Причиной этого вынужденного шага энергетики называют недостаточные объемы генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в некоторых регионах страны, что стало следствием ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

Кроме того, в Кривом Роге и Харькове также действуют ограничения. В то же время потребителей, проживающих в других регионах, также призвали к экономному и сознательному потреблению электроэнергии.

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В свою очередь глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram, что из-за обстрелов российской армией есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры в шести областях. Речь идет о Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. При этом в ряде регионов были применены аварийные отключения.

По словам премьера, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для обеспечения критической инфраструктуры и защиты населения.

Напомним, 29 марта состоялось заседание Ставки главнокомандующего, во время которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью ракетной атаки россиян этой ночью были Каневская и Днепровская ГЭС.

Также 24 марта в ДТЭК сообщили, что в результате российских атак в марте компания потеряла по крайней мере 50% своих производственных мощностей.