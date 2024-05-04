"Генерації не вистачить": що чекає українців під час опалювального сезону 2024 , — експерт (відео)

Українці поки що надто мало економлять електроенергію. На сьогодні є лише 2-3% економії, оскільки громадяни, схоже, мають магічне мислення і вірять, що проблема якось вирішиться, пояснив експерт з енергетики.

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Протягом найближчих двох-трьох років українці щозими та щоліта будуть відчувати брак електропостачання. Влітку 2024 року можуть бути відключення через вмикання кондиціонерів. Про те, що очікує громадян України після ударів ЗС РФ по енергогенерації, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів на порталі "Обозреватель".

Харченко пояснив, що після того, як росіяни знищили половину української енергогенерації, вже з'явились певні обмеження для споживачів. На сьогодні вони стосуються промислових підприємств, які працюють у Харківській та Одеській областях. Подальша ситуація буде залежати від того, як в Україні будуть налагоджувати децентралізовану генерацію — саме цим зараз займаються відповідні компанії та державні структури. Орієнтовний час, протягом якого відчуватимуться наслідки ударів ЗС РФ — найближчі два-три роки. Крім того, потрібно пам'ятати, що ситуація може змінитись, оскільки росіяни будуть продовжувати нищити українську енергетичну інфраструктуру, розповів журналістам фахівець.

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Під час інтерв'ю Харченко пояснив, що очікує українців найближчим часом та у перспективі.

Влітку 2024 року, через вмикання кондиціонерів для охолодження, з'являться обмеження. Максимум дефіциту припаде на серпень, заявив енергетик. Тоді, крім промислових, будуть вимикати побутових споживачів.

"Думаю, що, на жаль, на липень-серпень без [вимикання — ред.] споживачів на рівні в тому числі і приватних домогосподарств не обійдемось. В нас просто фізично не вистачить генерацій, щоб покрити все споживання", — почули журналісти.

Взимку 2024 року щось прогнозувати важко, оскільки можуть бути нові удари по енергетиці. Можливі різні варіанти розвитку подій, тому точно щось сказати не можливо, наголосив Харченко.

"Московські терористи, безумовно, продовжуватимуть атакувати наші об'єкти, тому я би зиму зараз не взявся прогнозувати", — сказав він.

Тим часом Україна намагається відремонтувати об'єкти, пошкоджені ударами ЗС РФ — "відновлює теплову та гідрогенерацію". Крім того, встановлюють додаткові потужності і "будують розподілену генерацію малої потужності". На думку Харченка, під час опалювального сезону "мегакатастрофи не станеться", але потрібно готуватись до кількагодинних відключень.

"Обмеження на 2-3 години, на жаль, на наступні щонайменше два роки будуть практично нормальною справою, особливо увечері та ранкові пікові години. Від того, як успішно ми цю частину справи [відновлення, будівництво] будемо виконувати, залежить не одна зима, а наступні, щонайменш, дві-три зими", — заявив він.

Також Харченко закликав українців економити електроенергію і не покладатись на "магічне мислення".

"Ми бачимо певний ефект [від економії — ред.], але він поки що складає 2-3% буквально, і це означає, що українці ще в стадії магічного мислення: тобто всі думають, що якимось чином воно саме виправиться", — наголосив енергетик.

Зазначимо, російські удари по енергетиці посилились весною 2024 року. Під час одного з перших масованих ударів, який стався 22 березня, ворог знищив усі підстанції у Харкові та пошкодив місцеву ТЕС. Тоді ж ракети вдарили по ДніпроГЕС і знищили устаткування на двох гідроелектростанціях. Президент України Володимир Зеленський пізніше підтвердив, що ворог також цілився по Дністровській і Канівській ГЕС. 11 квітня ракети "Кинджал" дістали до Трипільської ТЕС на Київщині: теплостанція повністю згоріла і на її відновлення підуть роки — розповіли енергетики.

Нагадуємо, ЗС РФ продовжує бити по Одеській області. 29 квітня стався балістичний удар по так званому "Палацу Гарі Поттера". Журналісти проаналізували тактику обстрілів Одеси та Харкова і пояснили, чим вони особливі.