"Свідомий терор": чим особлива нова тактика ударів РФ по Харкову та Одесі (відео)

Від російських обстрілів з перших днів війни страждають цивільні, а також працівники ДСНС і лікарі. Подвійний ракетний удар по Одесі, який стався весною 2024 року, забрав життя 20 людей, серед них були і військові, і правоохоронці.

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Лікарі та рятувальники з Харкова та Одеси не можуть чекати закінчення повітряних атак ЗС РФ, щоб надавати допомогу постраждалим. Саме тоді, коли вони прибувають на місце російського удару, стається повторний приліт. Про особливості нової тактики подвійних обстрілів ідеться у репортажі проєкту Bihus.info.

Журналісти Bihus.info, працюючи над репортажем про подвійні удари (double tap) ЗС РФ по цивільних містах, поспілкувались з жителями Одеси та Харкова, які постраждали від обстрілів. Також вони зустрілись з працівниками швидкої медичної допомоги та співробітниками ДСНС. Медійникам вдалось зібрати "колекцію" випадків, коли росіяни запускали два засоби ураження, які летіли один за одним, та відшукали закономірності.

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На відео розповіли про п'ять випадків, які стались у Харкові та Одесі протягом більш як двох років російсько-української війни:

17 березня 2022 року (орієнтовно) стався обстріл харківського ринку "Барабашово". За кілька годин вигоріла вся територія з усіма магазинчиками і товарами;

16 лютого 2024 року — влучання дронів по нафтобазі на околиці Харкова. У вогні загинуло семеро цивільних;

4 квітня 2024 року — подвійний удар по Харкову, загинуло четверо рятувальників;

15 березня 2024 року — ракетний удар по Одесі, коли з інтервалом півтори години прилетіло дві хвилі російських засобів ураження. Загинуло 20 людей, серед них — ексвіцемер Сергій Тетюхін, який пішов у ЗСУ, поліцейський Андрій Боярський;

влучання по житловому будинку в Одесі — коли саме сталась подія, журналісти не вказали.

У репортажі наголошується, що під час повторних ракетно-дронових ударів ЗС РФ убивають найбільшу кількість українців. Серед жертв — рятувальники, поліцейські, військові, цивільні. Автори Bihus.info назвали подібну тактику обстрілів "смертельним терором", спрямованим на людей, які лікують, рятують, захищають.

"Їхнє життя забрала Росія в момент, коли вони самі займались порятунком життів", — підсумували журналісти.

Зазначимо, Харків, починаючи з лютого-березня 2024 року, страждає від регулярних ударів ЗС РФ з використанням дронів-камікадзе, ракет С-300 або авіабомб. Під час обстрілів 22 березня ворог влучив по електричних підстанціях, пошкодив ТЕС і жителі міста кілька днів жили за умов блекауту. Водночас енергетики пояснили, чому немає можливості використати імпорт електроенергії з Європи, щоб налагодити живлення.

З кінця квітня 2024 року росіяни двічі встигли вдарити по Одесі. Перший удар стався вдень 29 квітня: ворог використав балістичні ракети з касетними боєзарядами, щоб вдарити по цивільних. Наступний удар стався в ніч на 2 травня. Одесити повідомили про масштабну пожежу, внаслідок якої згорів склад "Нової пошти".