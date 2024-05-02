"Сознательный террор": чем отличается новая тактика ударов РФ по Харькову и Одессе (видео)

От российских обстрелов с первых дней войны страдают гражданские, а также работники ГСЧС и врачи. Двойной ракетный удар по Одессе, который произошел весной 2024 года, унес жизни 20 человек, среди них были и военные, и правоохранители.

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Врачи и спасатели из Харькова и Одессы не могут ждать окончания воздушных атак ВС РФ, чтобы оказывать помощь пострадавшим. Именно тогда, когда они прибывают на место российского удара, происходит повторный прилет. Об особенностях новой тактики двойных обстрелов говорится в репортаже проекта Bihus.info.

Журналисты Bihus.info, работая над репортажем о двойных ударах (double tap) ВС РФ по городам, пообщались с жителями Одессы и Харькова, которые пострадали от обстрелов. Также они встретились с работниками скорой медицинской помощи и сотрудниками ГСЧС. Медийщикам удалось собрать "коллекцию" случаев, когда россияне запускали два средства поражения, летевшие друг за другом, и отыскали закономерности.

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На видео рассказали о пяти случаях, которые произошли в Харькове и Одессе в течение более двух лет российско-украинской войны:

17 марта 2022 года (ориентировочно) произошел обстрел харьковского рынка "Барабашово". За несколько часов выгорела вся территория со всеми магазинчиками и товарами;

16 февраля 2024 года — попадание дронов по нефтебазе на окраине Харькова. В огне погибло семь гражданских;

4 апреля 2024 года — двойной удар по Харькову, погибли четверо спасателей;

15 марта 2024 года — ракетный удар по Одессе, когда с интервалом в полтора часа прилетело две волны российских средств поражения. Погибло 20 человек, среди них — экс-вице-мэр Сергей Тетюхин, служивший в ВСУ, полицейский Андрей Боярский;

попадание по жилому дому в Одессе — когда именно произошло событие, журналисты не указали.

В репортаже отмечается, что во время повторных ракетно-дронных ударов ВС РФ убивают наибольшее количество украинцев. Среди жертв — спасатели, полицейские, военные, гражданские. Авторы Bihus.info назвали подобную тактику обстрелов "смертельным террором", направленным на людей, которые лечат, спасают, защищают.

"Их жизнь забрала Россия в момент, когда они сами занимались спасением жизней", — подытожили журналисты.

Отметим, Харьков, начиная с февраля-марта 2024 года, страдает от регулярных ударов ВС РФ с использованием дронов-камикадзе, ракет С-300 или авиабомб. Во время обстрелов 22 марта враг попал по электрическим подстанциям, повредил ТЭС и жители города несколько дней жили в условиях блэкаута. При этом энергетики объяснили, почему нет возможности использовать импорт электроэнергии из Европы, чтобы наладить питание.

В конце апреля 2024 года россияне дважды успели ударить по Одессе. Первый удар произошел днем 29 апреля: враг использовал баллистические ракеты с кассетными боезарядами, чтобы ударить по гражданским. Следующий удар произошел в ночь на 2 мая. Одесситы сообщили о масштабном пожаре, в результате которого сгорел склад "Новой почты".