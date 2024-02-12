Удар по нафтобазі в Харкові: забруднено 10 тисяч квадратних метрів землі та річку (відео)

У поліції заявили, що внаслідок атаки на нафтобазу стався витік дизельного пального та бензину. Загалом на базі зберігалося 3800 тонн палива.

Related video

Унаслідок витоку палива через удар ЗС РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі. Також нафтопродукти потрапили в річку Немишля. Про це розповів Слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов у коментарі "Гвара Медіа".

Він зазначив, що, згідно з попередньою інформацією, внаслідок атаки на нафтобазу стався витік дизельного пального та бензину. Загалом на базі зберігалося 3800 тонн палива.

Болвінов заявив, що 12 лютого поліція звернулася до Державної екологічної інспекції. Фахівці вже взяли зразки ґрунту й води на місцях забруднення для аналізів.

"На превеликий жаль, це трагедія для всього Харкова й області — загинула сім'я з п'яти людей і двоє літніх людей. Це величезні жертви, яких Росія свідомо знищила, вбила, спалила живцем. Безумовно, через те, що було атаковано нафтобазу, стався витік пального та були забруднені великі ділянки землі й не тільки", — сказав Болвінов.

Він також зазначив, що наразі справу кваліфіковано як порушення законів війни. Дані про забруднення та збитки перевіряють під час досудового слідства. Ба більше, розглядається питання про реєстрацію провадження за статтею екоцид.

Сергій Болвінов заявив, що в Харкові забруднено 10 тисяч квадратних метрів землі та річку

Нагадаємо, унаслідок атаки російських дронів по Харкову загинуло семеро людей. Мер Ігор Терехов розповів, що внаслідок ударів по АЗС розлилося паливо, що горіло. Воно перенесло вогонь на понад десяток житлових будинків.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що через "російське божевілля" загинули діти, які "ще не встигли побачити життя".