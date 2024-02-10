Удар ЗС РФ по Харкову: кількість загиблих зросла, серед них діти (фото)

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед загиблих троє дітей. Так, віком 7 і 4 років, а також немовля, якому було близько 6 місяців.

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Унаслідок російської атаки дронів на Харків увечері 9 лютого загинуло семеро людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, серед загиблих троє дітей: віком 7 і 4 років, а також немовля.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років і дитина близько 6 місяців", — написав він.

Також він опублікував фото з місця подій.

Наслідки удару по Харкову

Зазначимо, що інформацією про загиблих також поділилися в поліції Харківської області.

Як розповів раніше голова поліції Харківщини Володимир Тимошко, рятувальники продовжують гасіння, поліція на місці. Організовано охорону території, проводиться встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК.

"Роботи тривають, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитися", — заявив він о 6 ранку.

БПЛА атакували Харків: що відомо

Увечері 9 лютого російські дрони атакували Харків і Харківську область. О 22:54 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударом. У ньому чули вибухи Пізніше Терехов повідомив, що ворожі БПЛА вдарили по АЗС. Унаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Мер повідомив, що площа пожежі 3700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харків'ян, серед яких двоє дітей. Потім керівник обласної прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков заявив журналістам, що до лікарів звернувся чоловік, він отримав 40% опіків тіла внаслідок пожежі. Він також заявив про 15 згорілих будинків.

Нагадаємо, що представниця Сил оборони Наталія Гуменюк заявила, щоокупанти посилили атаки ударними БпЛА на півдні України і намагаються знайти ППО. У зв'язку з успішним знищенням ракетного катера "Івановець" і посиленням шторму російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі.