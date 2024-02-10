"Терористи повинні програти": Зеленський відреагував на трагічний удар по Харкову (фото)

У місті загинули дві сім’ї, серед жертв є троє дітей. Президент наголосив, що Росія має відповісти за кожне знищене життя.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку ЗС РФ по Харкову, в наслідок якої загинули семеро осіб, в тому числі діти. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 10 лютого.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей", — написав український лідер.

Він розповів, що найстаршого сина звали Олексій, йому було 7 років. Середньому сину Михайлу було 4 роки. Найменшій дитині Павлу виповнилося лише 7 місяців.

"Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким", — зазначив Зеленський.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Він повідомив, що рятувальна операція на місці трагедії продовжується. Врятовані четверо осіб, серед них є дитина. Також десятки людей були евакуйовані. Президент пообіцяв, що кожному постраждалому нададуть необхідну допомогу.

"Я вдячний усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору. Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності", — підкреслив Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Нагадаємо, ввечері 9 лютого Харків атакували російські дрони типу Shahed. У місті почалася пожежа, палали житлові будинки.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули семеро осіб, і троє з них — діти. З'ясувалось, що ворожі безпілотники вдарили по АЗС, внаслідок чого розлилося пальне та перенесло вогонь на 14 приватних будинків.