Блекаут в Харкові: містян закликають не користуватися бойлерами (відео)

Через масовані ракетні обстріли Харків перебуває у найскладнішій ситуації щодо енергопостачання, а відновлення живлення у повному обсязі може тривати до двох тижнів.

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Енергетики Харкова працюють над поетапним заживленням споживачів за резервними схемами після масованих ракетних обстрілів, які відбулись 22 березня. Проте відновлення енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів. Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Руйнування були би мінімум вдвічі більшими, якби не певні інженерні рішення, які прийняли для захисту критичних елементів на енергооб’єктах. Система комплексного захисту буде нарощуватись і далі", — сказав Кудрицький.

Він уточнив, що енергопостачання до всієї критичної інфраструктури міста відновлено, проте пом’якшити графіки відключень, які зараз діють в Харкові для житлових кварталів, можливо, вдасться на вихідних.

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"Оцінка збитків, завданих енергосистемі під час ракетних та дронових атак, ще триває. Але вже точно можна сказати, що це – десятки мільйонів гривень для підстанцій "Укренерго" та сотні мільйонів гривень для електростанцій", — наголосив Кудрицький.

Крім того, у КП "Харківські теплові мережі" закликали мешканців Харкова мінімізувати користування електричними бойлерами.

"Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності. Натомість КП "Харківські теплові мережі" зробили усе можливе, щоб максимально швидко відновити послугу з гарячої води. У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани і користуйтеся централізованою послугою", — йдеться у повідомленні.

Комунальне підприємство уточнило, що будинки Холодногірського, Новобаварського, Шевченківського та Київського районів планують підключити до гарячої води до кінця доби.

Нагадаємо, 26 березня очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що є одразу 3 технічні рішення, які впроваджуються одночасно. У компанії є чіткий план того, що робити найближчим часом із проблемою. Те, яке спрацює найшвидше, зможе стати елементом, завдяки якому обмеження щодо електрики буде знято.

Через масовану російську атаку 22 березня енергетика Харківської області та зокрема ТЕЦ-5 зазнала найбільш суттєвих руйнувань з початку військових дій. Група ДТЕК втратила майже половини своїх генеруючих потужностей.