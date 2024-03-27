Блэкаут в Харькове: горожан призывают не пользоваться бойлерами (видео)

Из-за массированных ракетных обстрелов Харьков находится в сложнейшей ситуации по энергоснабжению, а восстановление питания в полном объеме может занять до двух недель.

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Энергетики Харькова работают над поэтапным питанием потребителей по резервным схемам после массированных ракетных обстрелов, которые состоялись 22 марта. Однако восстановление энергоснабжения города в полном объеме может занять от одной до двух недель. Об этом на брифинге заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Разрушения были бы минимум вдвое больше, если бы не определенные инженерные решения, которые приняли для защиты критических элементов на энергообъектах. Система комплексной защиты будет наращиваться и дальше", — сказал Кудрицкий.

Он уточнил, что энергоснабжение ко всей критической инфраструктуре города восстановлено, однако смягчить графики отключений, которые сейчас действуют в Харькове для жилых кварталов, возможно, удастся на выходных.

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"Оценка ущерба, нанесенного энергосистеме во время ракетных и дроновых атак, еще продолжается. Но уже точно можно сказать, что это — десятки миллионов гривен для подстанций "Укрэнерго" и сотни миллионов гривен для электростанций", — подчеркнул Кудрицкий.

Кроме того, в КП "Харьковские тепловые сети" призвали жителей Харькова минимизировать пользование электрическими бойлерами.

"Городу катастрофически не хватает электрической мощности. Зато КП "Харьковские тепловые сети" сделали все возможное, чтобы максимально быстро восстановить услугу по горячей воде. В большинстве домов города она есть. Просто проверьте краны и пользуйтесь централизованной услугой", — говорится в сообщении.

Коммунальное предприятие уточнило, что дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов планируют подключить к горячей воде до конца суток.

Напомним, 26 марта глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что есть сразу 3 технические решения, которые внедряются одновременно. В компании есть четкий план того, что делать в ближайшее время с проблемой. То, которое сработает быстрее, сможет стать элементом, благодаря которому ограничения по электричеству будут сняты.

Из-за массированной российской атаки 22 марта энергетика Харьковской области и в частности ТЭЦ-5 претерпела наиболее существенные разрушения с начала военных действий. Группа ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей.