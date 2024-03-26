В сети показали руины ТЭЦ-5 в Харькове после удара РФ: что известно о сроках восстановления

Из-за массированной российской атаки энергетика Харьковской области и в частности ТЭЦ-5 претерпела наиболее существенные разрушения с начала военных действий.

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Вследствие российских ударов 22 марта, которые привели к разрушению объектов энергетики, сейчас Харьков получает электропитание от других регионов, а для того, чтобы полностью восстановить теплоэлектроцентраль, нужно много лет. Об этом проинформировали в пресс-службе ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", пишет "Укринформ".

Тем временем в сети опубликовали фото руин этого важного объекта критической инфраструктуры.

"Из-за массированной российской атаки энергетика Харьковской области и в частности ТЭЦ-5 претерпела наиболее существенные разрушения с начала военных действий. По состоянию на сейчас питание города обеспечивается силами других регионов", — указано в сообщении.

Также известно, что после разрушения ТЭЦ-5 Харьков остался без основного источника генерирования тепловой и электрической энергии для города. Для полной оценки масштабов нанесенного ущерба электроцентрали и начала проведения восстановительных работ на объекте нужно дождаться завершения осмотра и разбора завалов. В то же время энергетики утверждают, что речь идет о достаточно трудоемком и затратном процессе, который можно сравнить с новым строительством.

По словам исполнительного директора ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александра Минковича, в такой непростой период ощущается координация, поддержка и помощь областной и городской власти, однако речь идет об очень сложной задаче.

"Чтобы восстановить теплоцентраль нужно изготовить эксклюзивное оборудование энергоблоков, в том числе турбины, генераторы и тому подобное. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", — подчеркнул он.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что в прошлую пятницу российские оккупанты почти полностью разрушили основные энергетические объекты, за счет которых питался город.

К тому же из-за массированной ракетной атаки войск РФ на украинскую энергосистему 22 марта, группа ДТЭК потеряла почти половину своих генерирующих мощностей.

Напомним, что 26 марта в Укрэнерго сообщили, когда в Харькове удастся восстановить электроснабжение. По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, сейчас для этого есть три варианта.

К тому же вчера, 25 марта, в Харькове возобновили работу метро несмотря на значительные проблемы с электроснабжением.