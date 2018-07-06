Сегодня, 6 июля, представители организации "Сiч" и "Сокiл" вышли на акцию протеста к торговому центру Ocean Plaza.
Об этом сообщил Дмиртий Сиркович. "Акция против российского бизнеса в Украине", - написал он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олигархяку — на гилляку! Означает ли марш националистов разрыв «галицкого консенсуса»
Участники акции окружили здание ТЦ, зажгли файеры, а двери и окна "Оушен Плазы" обклелили наклейками и разрисовали краской из баллончиков.
Отметим, компания "ТПС Недвижимость", которая принадлежит российскому олигарху Игорю Ротенбергу , ведет переговоры о продаже торгового центра Ocean Plaza в Киеве.
Об этом сообщает издание "Коммерсант". Переговоры ведутся с украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.
Сообщается, что стоимость торгово-развлекательного комплекса составляет порядка 270-315 миллионов долларов.
Напомним, Freedom House заявляет, что ультраправый экстремизм угрожает украинской демократии.