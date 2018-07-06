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Главная » Общество » Видео Радикалы атаковали столичный ТЦ Ocean Plaza

Видео Радикалы атаковали столичный ТЦ Ocean Plaza

<span class="label red">Видео</span> Радикалы атаковали столичный ТЦ Ocean Plaza

Участники протеста заявляют, что это "акция против российского бизнеса в Украине"

06.07.18 106
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Сегодня, 6 июля, представители организации "Сiч" и "Сокiл" вышли на акцию протеста к торговому центру Ocean Plaza.

Об этом  сообщил Дмиртий Сиркович. "Акция против российского бизнеса в Украине", - написал он.

Участники акции окружили здание ТЦ, зажгли файеры, а двери и окна "Оушен Плазы" обклелили наклейками и разрисовали краской из баллончиков.

Отметим, компания "ТПС Недвижимость", которая принадлежит российскому олигарху Игорю Ротенбергу , ведет переговоры о продаже торгового центра Ocean Plaza в Киеве.

Об этом сообщает издание "Коммерсант". Переговоры ведутся с украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.

Сообщается, что стоимость торгово-развлекательного комплекса составляет порядка 270-315 миллионов долларов.

Напомним, Freedom House заявляет, что ультраправый экстремизм угрожает украинской демократии.

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