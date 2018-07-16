Суд арестовал устроившего смертельное ДТП экс-главу Перечинской РГА на два месяца

Бывшего главу Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира, который устроил смертельное ДТП в Закарпатской области, арестовали на 60 дней без права внесения залога.
Как сообщает Mukachevo.net, фигурант дела будет оставаться под стражей до 11 сентября.
В суде бывший чиновник признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших.
Напомним, 14 июля в Перечине на Закарпатье Олефир в нетрезвом состоянии не справился с управлением и сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторая умерла на следующий день в больнице.
После инцидента Виктор Олефир написал заявление об увольнении.