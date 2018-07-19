Более 240 тысяч россиян подверглись биометрическому контролю на украинской границе, - ГСПУ

Всего за полгода биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев

Биометрический контроль на границе с Украиной за шесть месяцев 2018 года уже прошли более 240 тысяч россиян.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Он отметил, что подконтрольное ему ведомство выполнило в полном объеме задания по внедрению безвиза со странами ЕС и год обеспечивает его функционирование.

А с 1 января текущего года ГПСУ также контролирует функционирование биометрического контроля иностранцев из стран риска, в частности, России, которые следуют в Украину.

"За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч ‑ граждане РФ", ‑ сообщил он.

Кроме того, сейчас украинские пограничники патрулируют границу с Польшей и Молдавией, идет подготовка к совместному патрулированию со Словакией.

Напомним, пограничники не пустили в Украину российского актера. Он планировал заехать в страну через границу с Молдовой.