Супрун рассказала, как научить детей не бояться больницы

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как уберечь ребенка от стрессовых ситуаций в больнице. Их она написала на своей странице в Facebook.

"Бывает трудно уберечь ребенка от необычных или стрессовых ситуаций. Поэтому лучший способ помочь - научить ребенка как пережить стресс и негативные эмоции. Такой стрессовой ситуацией может стать посещение больницы. Необычное место, незнакомые люди и вещи могут вызвать негативные эмоции, иногда даже страх. В этом случае роль родителей очень важна, ведь именно в эти моменты дети нуждаются в заботе и поддержке", - отметила Супрун.

Советы главы Минздрава:

1. Заранее предупреждайте о визите к врачу. Неожиданные визиты в больницу могут насторожить ребенка.

2. В больнице детям нужно все объяснять. Рассказывайте, что делает врач, а, по возможности, и что-то приятное, чтобы отвлечь от процедур. Расскажите, когда и при каких условиях вернетесь домой. Всегда честно рассказывайте ребенку, что его ждет в поликлинике или больнице. Когда будет что-то болезненное, лучше скажите об этом прямо.

3. Воспитывайте базовое доверие к врачу. Чтобы предотвратить негативные эмоции, стоит наладить доверительные отношения с врачом, лучше всего - иметь постоянного врача, с которым ребенок знаком.

4. Используйте положительные стимулы. Например, пообещайте, что после вы сделаете вместе что-то приятное. Вместо упреков или угроз используйте слова ободрения и поддержки. Если ребенок переживает можно взять с собой ее любимую игрушку или книгу.

5. Позаботьтесь о себе. Пребывание в больнице не всегда спокойный опыт и для родителей из-за переживаний и избыточного количества эмоций. Ваша усталость и плохое настроение могут передаваться ребенку. Поэтому не забывайте заботиться и о себе, ведь если вы покажете страх или другие негативные эмоции - дети могут чувствовать себя так же. Спокойные и положительно настроенные родители передают такое настроение и своим детям.

Ранее и. о. министра здравоохранении Ульяна Супрун дала советы на случай укуса собакой или другим животным, которое может быть заражено бешенством.