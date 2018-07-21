Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Супрун рассказала, как научить детей не бояться больницы

Супрун рассказала, как научить детей не бояться больницы

Супрун рассказала, как научить детей не бояться больницы
Ульяна Супрун / Фото: nv.ua

Необычное место, незнакомые люди и вещи могут вызвать негативные эмоции

21.07.18 36
000

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как уберечь ребенка от стрессовых ситуаций в больнице. Их она написала на своей странице в Facebook.

"Бывает трудно уберечь ребенка от необычных или стрессовых ситуаций. Поэтому лучший способ помочь - научить ребенка как пережить стресс и негативные эмоции. Такой стрессовой ситуацией может стать посещение больницы. Необычное место, незнакомые люди и вещи могут вызвать негативные эмоции, иногда даже страх. В этом случае роль родителей очень важна, ведь именно в эти моменты дети нуждаются в заботе и поддержке", - отметила Супрун.

Советы главы Минздрава:

1. Заранее предупреждайте о визите к врачу. Неожиданные визиты в больницу могут насторожить ребенка.

2. В больнице детям нужно все объяснять. Рассказывайте, что делает врач, а, по возможности, и что-то приятное, чтобы отвлечь от процедур. Расскажите, когда и при каких условиях вернетесь домой. Всегда честно рассказывайте ребенку, что его ждет в поликлинике или больнице. Когда будет что-то болезненное, лучше скажите об этом прямо.

3. Воспитывайте базовое доверие к врачу. Чтобы предотвратить негативные эмоции, стоит наладить доверительные отношения с врачом, лучше всего - иметь постоянного врача, с которым ребенок знаком.

4. Используйте положительные стимулы. Например, пообещайте, что после вы сделаете вместе что-то приятное. Вместо упреков или угроз используйте слова ободрения и поддержки. Если ребенок переживает можно взять с собой ее любимую игрушку или книгу.

5. Позаботьтесь о себе. Пребывание в больнице не всегда спокойный опыт и для родителей из-за переживаний и избыточного количества эмоций. Ваша усталость и плохое настроение могут передаваться ребенку. Поэтому не забывайте заботиться и о себе, ведь если вы покажете страх или другие негативные эмоции - дети могут чувствовать себя так же. Спокойные и положительно настроенные родители передают такое настроение и своим детям.

Ранее и. о. министра здравоохранении Ульяна Супрун дала советы на случай укуса собакой или другим животным, которое может быть заражено бешенством.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Тело напрокат. Как Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнстваПять лет тюрьмы получила горе-мать за попытку продать своего четырехлетнего сынаОтравление детей. Почему молчит Минздрав и не пора ли вернуть СЭС
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7908
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11661
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8906
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16004
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12081
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19383
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10079
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22579
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 5053
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5950
  1. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 15294 / 15857
  2. Украинский актер лишился ноги в ДТП 6560 / 16380
  3. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 5201 / 9888
  4. На трассе Киев-Чоп произошла жуткая авария: погибли 10 человек 3486 / 3813
  5. В Египте вскрыли гигантский черный саркофаг 3042 / 3524
  6. Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море 2430 / 2774
  7. Тело напрокат. Как Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства 2140 / 2133
  8. Не на белом коне. Как найти любовницу в "Тиндере" 1880 / 3524
  9. Памятник Гурченко в Харькове получился с ошибками 1823 / 2065
  10. Сиртаки для Путина. Как Афины переиграли Москву 1678 / 1900
  1. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 22 / 15857
  2. На трассе Киев-Чоп произошла жуткая авария: погибли 10 человек 9 / 3813
  3. Украинский адмирал предложил заминировать Азовское море 8 / 2774
  4. Климкин: Каждый, кто оправдывает аннексию Крыма, заплатит за это 7 / 1736
  5. Сиртаки для Путина. Как Афины переиграли Москву 7 / 1900
  6. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 6 / 1468
  7. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 6 / 1177
  8. Тело напрокат. Как Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства 6 / 2133
  9. Жемчужина у моря. 10 мест, которые нужно увидеть в Одессе 5 / 46436
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 4 / 5950
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.