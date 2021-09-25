История в словах и фото. 15 лет из жизни Украины в лучших обложках журнала Фокус

Национальный резонанс, долгосрочное влияние, широкая перспектива — таковы черты событий современной Украины и мира, которые анализирует Фокус. Главные события из жизни страны, с 2006 по 2021 — на обложке журнала.

2006: Коалициада и судебные провалы

Первый год Фокуса пришелся на период политического распада после Оранжевой революции. С начала 2006-го несколько месяцев длилась коалициада, мучительное создание парламентской коалиции, в результате которой Юлия Тимошенко перестала быть соратницей тогдашнего президента Виктора Ющенко и ушла в оппозицию, а Виктор Янукович стал премьер-министром.

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Также в октябре 2006-го произошло несколько громких убийств и покушений на бизнесменов, которые ярко показали состояние милиции и судебной системы в то время. В частности, во Львове взорвали автомобиль Романа Федишина, директора рынка "Шувар", в результате чего погибла школьница Мария Куцинда, которая проходила мимо. Уже через месяц милиция задержала исполнителей покушения, а также Владимира Панасенко, совладельца рынка, которого назвали заказчиком. Приговоры вынесли лишь через два года, в частности, Панасенко осудили к пожизненному заключению. Это решение вызвало резонанс: по мнению адвоката Панасенко, его подзащитного назначили "козлом отпущения", а правозащитники указали на то, что из подозреваемых выбивали показания давлением и пытками. Даже через десять лет после приговора правозащитники говорили о его чрезмерности и в первую очередь неоправданности из-за недостатка прямых улик.

2007: Политический кризис и смерть Кушнарева

Этот год прошел под знаком политического кризиса, поскольку Виктор Ющенко объявил о роспуске Верховной Рады в апреле, но лишь в конце мая назначил внеочередные парламентские выборы. Тем временем кризис вылился на улицы и приобрел формы, которые впоследствии не раз повторялись в непростые периоды жизни Украины. Приверженцы парламентской коалиции выходили на митинги на киевский Майдан, Генпрокуратуру под руководством Святослава Пискуна блокировали неизвестные в спортивных костюмах, фанаты Партии регионов расположились с палатками в Мариинском парке. Виктор Ющенко с Александром Морозом (тогдашний глава ВР) и Виктором Януковичем заседали, решая, как выйти из кризиса, до полчетвертого утра. Третий год политических дрязг после Оранжевой революции настолько набил оскомину украинскому обществу, что показывать эти события уместнее всего было в жанрах массовой культуры — комиксах или голливудских блокбастерах.

На обложку Фокуса также попал харьковский политик Евгений Кушнарев, который в 2007-м погиб от огнестрельного ранения на охоте. Обстоятельства его смерти следствие не выяснило, дело закрыли в 2009 году. Кушнарев был членом Партии регионов и участником Северодонецкого съезда депутатов, который впоследствии окрестили сепаратистским. В 1990-х он был мэром Харькова, местные власти подчеркнули его значение, похоронив Геннадия Кернеса напротив могилы Кушнарева.

2008: Сытое начало и голодный финал

Кризис, начавшийся в США с банкротства крупных финансовых компаний и падения ипотечного рынка, широкими кругами разошелся по миру. Украинцы тоже глубоко прочувствовали, что жизнь в эпоху глобализма имеет не только преимущества, но может больно ударить по карману. Из-за кризиса 2008-й раскололся надвое — от спокойного и сытого начала года к его финалу не осталось и следа. Особенно тягостным стало падение гривни почти вдвое, с 5 грн до 10 грн за доллар, из-за чего девальвировали зарплаты и пенсии. Доверие к банкам пошатнулось, вкладчики принялись массово снимать депозиты, Нацбанк ограничил банковские операции.

Доллары куда-то исчезли, зато на улицы крупных городов впервые за много лет вернулись менялы. Ипотечный рынок Украины также рухнул — вместе с запретом на валютные кредиты от НБУ и резко понизившейся платежеспособностью клиентов, которым теперь нужно было платить банкам вдвое больше за приобретенные по докризисным космическим ценам квартиры и дома. По исследованиям Всемирного банка, украинской экономике понадобилось пять лет, чтобы восстановиться от последствий кризиса 2008 года, а некоторые из них мы ощущаем до сих пор. В частности, ипотечный рынок, равно как и цены на недвижимость, не восстановились до докризисных показателей.

2009: Газовый шантаж и масочная истерия

1 января 2009 года украинцы, как и наши европейские соседи, получили своеобразный подарок под елку: российский "Газпром" прекратил поставки газа из-за многомиллиардной задолженности компании "РосУкрЭнерго", но в большей мере — из-за решения Виктора Ющенко отозвать делегацию переговорщиков из Москвы и не подписывать договор. Российская сторона повысила ставки и объявила, что Украина должна платить $470 за 1 тыс. куб. м, как и остальные восточноевропейские страны. Начался новый раунд переговоров — между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным, которые в то время были премьер-министрами. Стороны достигли соглашения с долговременными последствиями. В Украине еще длительное время обсуждали, справедлива ли новая цена на газ, которая, по утверждению украинской стороны, составляла $250, а по мнению российской — $360.

Осенью 2009 года началась эпидемия свиного гриппа H1N1, и тогда украинцы впервые массово ринулись в аптеки за масками и оксолиновой мазью, которая, согласно рекламе, спасала от вируса. Ситуация той эпидемии до боли схожа с нынешней: введением карантина и его неодобрением обществом, распространением псевдолечения и массовым отказом вакцинироваться. Примечательно, что в ноябре 2009-го Верховная Рада обязала Кабмин организовать закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, но этого, как видно по эпидемии ковида, так и не сделали.

2010: Начало режима

В 2010 году президентом Украины стал Виктор Янукович, который принялся устанавливать вертикаль власти на свой лад. К управлению страной пришли "крепкие хозяйственники", в частности правительство Николая Азарова, чьи начинания в налоговой политике привели к Налоговому майдану. Также Янукович восстановил режим "смотрящих" за областями и местным бизнесом, и в лентах новостей замелькали персоны вроде Юры Енакиевского. МВД при Януковиче возглавляли Михаил Клюев, Анатолий Могилев, затем Виталий Захарченко, чьи имена впоследствии стали синонимами усиления репрессивного госаппарата. Ровно так же Дмитрий Табачник, министр образования тех времен, и поныне ассоциируется у представителей этой сферы с упадком, коррупцией и разрушением.

Произошел резкий разворот во внешней политике Украины — с запада на восток, поскольку Янукович предпочитал иметь в партнерах Владимира Путина, а не европейских или американских коллег. Весной 2010-го президент подписал Харьковские соглашения — договор о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года, горестные последствия которого Украина будет ощущать еще долго.

2011: Год знаменитых политзэков

Придя к власти, Кабмин Николая Азарова провел аудит деятельности своих предшественников. Так начались аресты и посадки чиновников, в первую очередь Юлии Тимошенко, которой вменили нецелевую растрату средств, выделенных, согласно Киотскому протоколу, на высадку деревьев, но направленных в Пенсионный фонд. Также под стражу взяли экс-министра экономики Богдана Данилишина, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и десятки представителей других госучреждений. Арсен Аваков, в ту пору экс-губернатор Харьковщины, нашел политическое убежище в Италии. Международные правозащитные организации заявили о политических мотивах преследования соратников Тимошенко, Луценко объявил голодовку. Однако это не помешало осудить Тимошенко на семь лет тюремного заключения.

Режим Януковича не ограничился политиками — открывали дела против активистов, журналистов. В частности, в Запорожье осудили представителей националистической организации "Тризуб", отрезавших голову памятнику Сталину, который установила местная ячейка КПУ. В 2011-м политически заявили о себе ультрас — футбольные фанаты киевского "Динамо", которые придумали лозунг "Спасибо жителям Донбасса за президента-п****аса". Ультрас сыграли немалую роль в последующих событиях в Украине.

2012: Футбольные, языковые и выборные страсти

Этот год у украинцев ассоциируется прежде всего с футбольным чемпионатом Евро-2012. Однако даже праздник спорта оказался с горчинкой — из-за огромных расходов бюджетных средств на его проведение и неминуемых злоупотреблений, за которые Украина расплачивалась годы спустя. Протестные настроения нарастали. На Европейской площади в Киеве установили Языковой майдан — против закона о государственной языковой политике №5029-VI, больше известного как закон Кивалова — Колесниченко. Согласно этому документу значительно расширялись права региональных языков, включая русский. Лишь в 2018 году Конституционный Суд признал этот закон противоречащим Основному Закону.

Осенью 2012 года состоялись выборы в украинский парламент, которые выиграла Партия регионов. Также 5%-ный барьер преодолели "Батькивщина", УДАР, "Свобода" и Коммунистическая партия, в последний раз тогда прошедшая в Верховную Раду. Перед выборами Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива провел опрос, согласно которому 37% населения и 61% экспертов предполагали, что результаты будут подтасованы, а 46% населения высказались о том, что выборы не являются реальным механизмом влияния граждан на власть.

2013: Евромайдан

В 2013-м стало ясно, что обещанное Виктором Януковичем "покращення життя вже сьогодні" не наступит. Согласно социологическим исследованиям, 75% украинцев ощутили ухудшение жизни из-за роста цен, в то время как зарплаты оставались низкими. В управлении страной процветал режим "азаровщины" с жестким давлением на бизнес и прессу. В то же время Юлия Тимошенко продолжала отбывать срок, а Юрий Луценко, выйдя из колонии, объявил о создании протестного общественного движения "Четвертая республика".

Последней каплей стал отказ Кабмина, а затем и Виктора Януковича на саммите в Вильнюсе подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 21 ноября начались митинги оппозиции в центре Киева, которые вылились в Евромайдан — самое масштабное протестное движение в современной истории Украины. Поворотным моментом в развитии протестов стала ночь 30 ноября, когда бойцы подразделения "Беркут" разгромили и разогнали протестующих с применением силы. На следующий день, 1­ декабря, в столице начался массовый митинг, финалом которого стал штурм Администрации президента с жестокими стычками активистов и спецподразделений МВД. К концу года Евромайдан приобрел национальное значение, поскольку протесты расширились и на другие города, а также стал центром зарождения массового добровольческого и волонтерского движения.

2014: Год, когда все изменилось

Время крови, шока и потрясений — таким был для украинцев 2014 год, ключевые события которого случились с нами впервые за историю независимости страны. Январь — смерти Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, первая кровь на Майдане. Февраль — массовые убийства протестующих, бегство президента Виктора Януковича. Март — начало российской агрессии и аннексия Крыма. Апрель — начало вооруженного конфликта на Донбассе с жестокими боями, продолжавшимися все лето. Их апофеозом стал Иловайский котел, организованный войсками РФ, где сотни украинских военнослужащих погибли, были ранены и оказались в плену. Параллельно были созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР" — псевдореспублики на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Июль — сбитие самолета, выполнявшего рейс MH17, последующее расследование которого доказало причастность России к событиям на Донбассе. Сентябрь — первые минские соглашения о временном прекращении огня.

Впервые в центре внимания оказались не политики, а армия. Выяснилось, что она не готова к войне ни морально, ни материально. Поэтому на фоне поспешных волн мобилизации и обещаний политиков улучшить качество вооружения появился феномен добробатов — добровольческих батальонов, которые активно участвовали в начальной фазе конфликта.

2015: Декларация реформ и фронтовые баталии

Став президентом Украины в 2014 году, Петр Порошенко задекларировал курс на реформы и пригласил в правительственные структуры иностранцев. Американка Наталия Яресько возглавила Министерство финансов, литовец Айварас Абромавичюс — Министерство экономического развития и торговли, грузин Александр Квиташвили стал министром образования и науки. Вдобавок Хатия Деканоидзе реформировала полицию, а Михеил Саакашвили стал губернатором Одесчины. Однако деятельность "варягов" в украинской власти была недолгой: в частности, Айварас Абромавичюс хоть и запустил систему закупок ProZorro, но ушел с поста из-за саботажа реформ.

Начало 2015 года ознаменовалось тяжелыми боями на фронте — обороной Донецкого аэропорта, военными действиями в Дебальцеве, завершившимися уходом украинских военных. К тому времени добровольческие полки, такие как "Азов", "Айдар" или ДУК "Правый сектор", приобрели неоднозначную известность как защитники Украины и в то же время националисты-радикалы, особенно в зарубежной прессе. Их положение на фронте было, по сути, нелегальным и неподконтрольным руководству армии. Поэтому представителей добробатов, с одной стороны, поощряли вступать в армейские структуры, с другой — призывали к ответственности за военные преступления, как было с членами роты "Торнадо".

2016: Нефтяной кризис, план "Шатун" и ограбление Донбасса

В начале 2016 года в мировых новостях заговорили о конце эпохи ископаемых углеводородов, поскольку цена на нефть упала ниже $33 за баррель, а фондовые рынки стали валиться — в Китае их работу прекращали дважды. Снизилась и цена на российскую нефть, а в Украине заговорили о надежде на обвал российской экономики. Впрочем, уже к концу года цены восстановились.

Больше резонанса вызвало обнародование так называемого плана "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине, якобы обнаруженного во взломанной личной почте Владислава Суркова, помощника Владимира Путина. Он предполагал распространение паники, организации массовых протестов и критики украинской власти. Кремль, а также партия ОПЗЖ и Юлия Тимошенко заявили, что это фальшивка, подготовленная на Банковой, в то время как СБУ подтвердила подлинность документа. Что бы это ни было — хакерский взлом или слив спецслужб, — серьезной дестабилизации план не вызвал. Большее значение имел взлом рабочей почты Суркова, где украинские хакеры обнаружили документы, подтверждающие агрессию России на Донбассе и причастность к взрыву рейса MH17. Это стало очередным элементом гибридной войны, в ходе которой десятки предприятий на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей были вывезены в Россию либо разворованы и порезаны на металлолом.

2017: Безвиз, Супрун и Petya.A

Главной победой 2017 года стал безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом — с 11 июня 2017-го украинцы могут без получения визы совершать деловые, туристические и семейные поездки в Европу. Это значительно оживило мобильность украинцев: уже за первые 12 дней действия безвиза границу пересекли более 741 тыс. наших соотечественников. А за три года безвиза, по данным Госпогранслужбы, украинцы оформили более чем 11,5 млн биометрических паспортов и совершили около 49 млн поездок в Европу.

Главной "зрадой" 2017 года стал вирус Petya.A — масштабная хакерская атака в июне, от которой пострадали Министерства инфраструктуры и образования, десятки украинских банков, сотни государственных и частных компаний. Атака распространилась на 60 стран мира, причинив многомиллиардный ущерб. Украинские силовые ведомства, а за ними и американские спецслужбы заговорили о российском следе, назвав атаку актом терроризма.

Главной реформой 2017 года стала медицинская, в рамках которой учреждена программа "Доступные лекарства", а также вступил в силу закон о госгарантиях медицинского обслуживания. Принцип "Деньги ходят за пациентом", функционирование электронной системы. И до и после старта реформы у украинцев к ней неоднозначное отношение, как и к ее вдохновительнице Ульяне Супрун — одни не могут нарадоваться, другие клянут почем зря.

2018: Военное положение гражданского общества

В этом году заострилось противостояние активной части общества и власти из-за громких убийств, расследование которых не приносило результатов. С 2016 года были убиты журналист Павел Шеремет, активистка и участница АТО Амина Окуева, правозащитница Ирина Ноздровская. Последней каплей стало нападение на Катерину Гандзюк, в то время советницу мэра Херсона, которую летом облили кислотой, от чего она умерла спустя четыре месяца. Хоть исполнителей преступления нашли сразу, заказчика следствие не выявило, несмотря на протесты активистов и появление инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Все это происходило на фоне вялотекущего расследования убийств Небесной сотни и обещаний Петра Порошенко добиться наказания виновных. Примечательно, что ни одно из этих громких дел не завершено и при президенте Зеленском, который также обещал результативные и прозрачные расследования.

К концу года Украина рисковала перейти на военное положение. Причиной послужил инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники напали на три украинских судна и захватили в плен 24 украинских моряка. В тот же день, 25 ноября, президент созвал внеочередное заседание СНБО, где решили ввести военное положение на 60 дней с ограничениями пропускного режима у линии фронта и на границе с Россией. Оно, однако, на жизнь Украины не повлияло.

2019: Зе-время

Весной 2019-го президентские выборы выиграл Владимир Зеленский. Это стало шоком для части украинского общества, не принявшего бывшего комика как первое лицо страны. Тем не менее позже Зеленский сформировал монобольшинство в Верховной Раде, Кабинет министров и запустил "турборежим" законотворческой работы, какого Украина не видала. Произошли изменения во внешней политике, первым из них стал скандальный телефонный разговор Зеленского с Дональдом Трампом, повлекший за собой начало процедуры импичмента президента США.

Перемены во власти, однако, не затронули правоохранительные органы. В мае произошло шокирующее убийство: двое патрульных полицейских на Киевщине ранили проходившего мимо пятилетнего мальчика, который через три дня умер. Это событие в очередной раз подняло вопрос о том, насколько "эффективной" была реформа полиции.

Самым позитивным событием года стало возвращение украинских пленных из России 7 сентября. Всего вернули 35 человек, в том числе захваченных прежде моряков и политзаключенных — Романа Сущенко, Николая Карпюка, Владимира Балуха. Самым знаменитым узником Кремля, вернувшимся домой, стал незаконно осужденный писатель и режиссер Олег Сенцов, за освобождение которого проводились акции во многих странах.

2020: Под знаком ковида

С 2020 года главной движущей силой событий не только в Украине, но и во всем мире стал вирус. Появление COVID-19 в Китае привело к глобальным изменениям, затронувшим жизнь миллиардов. Попытки локализовать эпидемию оказались безуспешными, поэтому весь мир остановился: страны ушли на жесткие карантины, бизнесу пришлось переформатировать работу, а политикам — принимать непопулярные решения о закрытии внутренних и внешних границ. Начало года в Украине характеризовалось психологическими волнениями, начавшимися с протестов в Новых Санжарах и продолжившимися негодованием из-за чрезмерности карантинных ограничений. Они, однако, помогли избежать массовых заражений. А вот осенью Украина вошла в полноценную волну эпидемии — с тысячами заболевших и умерших, острой нехваткой мест и оборудования в больницах и неизменно проваливающимися попытками перенять зарубежный опыт, как это случилось с идеей полевых госпиталей.

Тем временем у нашего северного соседа, Беларуси, начались акции протеста, начавшиеся в ночь на 10 августа, когда объявили о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Массовые задержания, пытки и убийства активистов в очередной раз показали авторитаризм белорусского режима, который выдержал волну протестных акций, продолжавшихся до февраля 2021-го, и сдаваться не собирается.

2021: Байден, рынок земли и призрачные санкции

В начале года украинские аналитики заговорили о качественных изменениях отношений нашей страны с США, где президентом стал Джо Байден, в прежние годы активно выступавший против российской агрессии, бывавший в Украине и знающий нашу повестку несоизмеримо лучше Дональда Трампа. Тем не менее именно Байден подписал соглашение с Ангелой Меркель о том, что не будет вмешиваться в строительство российского "Северного потока — 2" в обход Украины. Подсластить эту горькую пилюлю обещают компенсацией в $1 млрд в Зеленый фонд на развитие альтернативной энергетики в Украине и продлением контракта с Россией на транспортировку газа.

Тем временем Владимир Зеленский демонстрирует, что может решать системные проблемы страны. Так, в начале года президент подписал указ о санкциях против нардепов Тараса Козака и Виктора Медведчука, а также связанных с ними телеканалов. Генпрокуратура открыла дела о государственной измене и финансировании терроризма, которые ныне рассматриваются в суде, а Медведчук находится под домашним арестом. Вероятно, это дело будет рассматриваться еще долго, поскольку политик подал ответный иск.

С 1 июля, хоть и с ограничениями, но открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. Это достижение хотя бы потому, что прекратились многолетние спекуляции украинских политиков на эту тему.