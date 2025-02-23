"Лучший папа": дочь Виктора Ющенко поздравила его с 71-летием (видео)

Виталина Ющенко отметила, что сейчас Украина проходит через сложные времена. День рождения ее папы почти приходится на третью годовщину полномасштабной войны.

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Третий президент Украины Виктор Ющенко сегодня, 23 февраля 2025 года, празднует 71-й день рождения. По этому случаю политика поздравила его старшая дочь.

44-летняя Виталина Ющенко подчеркнула, что сейчас Украина проходит через тяжелые и сложные времена, ведь день рождения ее папы почти приходится на третью годовщину полномасштабной российско-украинской войны.

"Спасибо каждому воину ВСУ, спасибо каждому, кто приближает нашу победу. Спасибо вам за каждый новый день. Сегодня для меня особенный день — день рождения моего папы, лучшего папы на земле!" — написала дочь украинского политика.

В частности, Виталина Ющенко показала архивные кадры с именинником.

"Вы — человек большой души, безграничной доброты и настоящей мудрости. Ваша любовь к родной земле, к людям, ко всему живому является примером самоотверженности, чести и силы духа. Вы стоите на стороне правды, мира и справедливости, неся в мир тепло, защиту и веру в лучшее. Спасибо Вам за искренность, за Ваше большое сердце, за заботу о родных и всех, кто нуждается в поддержке", — отметила старшая дочь Виктора Ющенко.

Виктор Ющенко с дочерью Виталиной

Виталина Ющенко добавила, что жизнь ее отца — путь света и добра.

"Пусть Господь хранит Вас и Вашу душу, даря мир, покой и гармонию. Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью, добрыми людьми и новыми возможностями творить добро... С Днем рождения родной", — написала дочь именинника, пожелав ему крепкого здоровья, радости и неисчерпаемой энергии.

Напомним, Виталина Ющенко оказалась в эпицентре обстрела Киева 20 декабря.

Ранее Фокус писал о досуге Виктора Ющенко со старшей дочерью.