"Найкращий тато": донька Віктора Ющенка привітала його із 71-річчям (відео)

Віталіна Ющенко зазначила, що наразі Україна проходить через складні часи. День народження її тата майже припадає на треті роковини повномасштабної війни.

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Третій президент України Віктор Ющенко сьогодні, 23 лютого 2025, святкує 71-й день народження. З цієї нагоди політика привітала його старша донька.

44-річна Віталіна Ющенко наголосила, що наразі Україна проходить через тяжкі та складні часи, адже день народження її тата майже припадає на треті роковини повномасштабної російсько-української війни.

"Дякую кожному воїну ЗСУ, дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Дякую вам за кожен новий день. Сьогодні для мене особливий день — день народження мого тата, найкращого тата на землі!" — написала донька українського політика.

Зокрема, Віталіна Ющенко показала архівні кадри з іменинником.

"Ви — людина великої душі, безмежної доброти та справжньої мудрості. Ваша любов до рідної землі, до людей, до всього живого є прикладом самовідданості, честі та сили духу. Ви стоїте на боці правди, миру і справедливості, несучи у світ тепло, захист і віру в краще. Дякую Вам за щирість, за Ваше велике серце, за турботу про рідних і всіх, хто потребує підтримки", — зазначила старша донька Віктора Ющенка.

Віктор Ющенко з донькою Віталіною

Віталіна Ющенко додала, що життя її батька — шлях світла та добра.

"Нехай Господь береже Вас і Вашу душу, даруючи мир, спокій і гармонію. Нехай кожен день буде наповнений теплом, любов’ю, добрими людьми та новими можливостями творити добро… З Днем народження рідненький", — написала донька іменинника, побажавши йому міцного здоровʼя, радості та невичерпної енергії.

Нагадаємо, Віталіна Ющенко опинилася в епіцентрі обстрілу Києва 20 грудня.

Раніше Фокус писав про дозвілля Віктора Ющенка із старшою донькою.