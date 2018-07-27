В Крестном ходе приняли участие 250 тысяч человек, - УПЦ

В Киеве прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.

В нем приняли участие около 250 тысяч человек, передает с места событий корреспондент Фокуса со ссылкой на данные Украинской православной церкви.

"По нашим предварительным оценкам, в Крестном ходе, посвященном 1030-летию со дня Крещения Руси, приняло участие не меньше 250 тысяч человек", - заявил управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич).

Напомним, ранее было заявлено, что в "крестном ходе" в Киеве 27-28 июля примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.