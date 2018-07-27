250 тысяч человек против 20 тысяч

В Крестном ходе УПЦ МП в Киеве в пятницу 27 июля приняли участие около 20 тысяч человек.

Таковы данные Национальной полиции, которые озвучил журналистам начальник Главного управления НП в Киеве Андрей Крищенко, передает УНИАН.

При этом, как ранее сообщал Фокус, по данным Украинской православной церкви в Крестном ходе приняло участие не меньше 250 тысяч человек. Такие данные озвучил управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич).

Напомним, ранее было заявлено, что в "крестном ходе" в Киеве 27-28 июля примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.