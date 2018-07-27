Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Видео Данные УПЦ и полиции о количестве участников Крестного хода отличаются в 12 раз
Крестный ход в Киеве

Видео Данные УПЦ и полиции о количестве участников Крестного хода отличаются в 12 раз

<span class="label red">Видео</span> Данные УПЦ и полиции о количестве участников Крестного хода отличаются в 12 раз
Фото: Фокус

250 тысяч человек против 20 тысяч

27.07.18 48
300

В Крестном ходе УПЦ МП в Киеве в пятницу 27 июля приняли участие около 20 тысяч человек.

Таковы данные Национальной полиции, которые озвучил журналистам начальник Главного управления НП в Киеве Андрей Крищенко, передает УНИАН.

При этом, как ранее сообщал Фокус, по данным Украинской православной церкви в Крестном ходе приняло участие не меньше 250 тысяч человек. Такие данные озвучил управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний (Паканич).

Напомним, ранее было заявлено, что в "крестном ходе" в Киеве 27-28 июля примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Киеве во время Крестного хода задержали членов "Братства"В Крестном ходе приняли участие 250 тысяч человек, - УПЦВ Киеве прошел Крестный ход
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15008
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12495
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9674
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17291
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12289
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21031
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11126
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23390
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8622
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7070
  1. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 6069 / 8426
  2. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 2271 / 2701
  3. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 2163 / 2309
  4. Какие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список) 2039 / 2284
  5. Ульяна Супрун: Под водой может быть сильная глубина 1777 / 1952
  6. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 1712 / 4287
  7. На День независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд 1701 / 1951
  8. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 1700 / 5309
  9. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 1641 / 1676
  10. Москва не задержалась с реакцией на Крымскую декларацию США 1639 / 1854
  1. В Эстонии вводится бесплатный проезд на транспорте 12 / 1284
  2. Дети от кутюр. Готова ли наука к созданию идеального человека 8 / 1259
  3. Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве 7 / 1676
  4. Жизнь под колесами. Почему смерти в ДТП остаются без наказания 7 / 1383
  5. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 7 / 15008
  6. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 7 / 4287
  7. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6 / 2779
  8. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11923
  9. В Украине смогут наблюдать самое продолжительное лунное затмение столетия 5 / 2701
  10. В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов 5 / 2309
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.