По состоянию на час дня в Крестном ходе в центре столицы принимали участие 65 тысяч человек. Их охраняют 2,5 тысяч правоохранителей.
Об этом сообщила в Facebook замдиректора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.
"По состоянию на 13:00 в Ходе участвует около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - написала она со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.
Фото: ua.news, Укринформ, УНИАН
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Напомним, 27-28 июля в Украине проходят массовые религиозные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.