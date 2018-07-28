Религиозное мероприятие собрало в центре столицы 65 тысяч человек

По состоянию на час дня в Крестном ходе в центре столицы принимали участие 65 тысяч человек. Их охраняют 2,5 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщила в Facebook замдиректора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая.

"По состоянию на 13:00 в Ходе участвует около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - написала она со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

















































































Фото: ua.news, Укринформ, УНИАН

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Напомним, 27-28 июля в Украине проходят массовые религиозные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.