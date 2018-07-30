Российская певица Анна Семенович попала в базу данных сайта "Миротворец" за поездки в оккупированный Крым и за антиукраинскую пропаганду.
" Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", - говорится в сообщении на сайте.
Напомним, российский актер Гоша Куценко попал в базу сайта Миротворец из-за посещения аннексироанного Крыма.