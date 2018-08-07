Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский

В Киеве скончался украинский актер и режиссер "Театра на Подоле" Игорь Славинский. Артисту было 65 лет.
Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис в Facebook.
"Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру... ", – написал Вергелис.
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О причинах смерти не сообщается. В "Театре на Подоле" Славинский служил с 1987 года, режиссером-постановщиком театра он стал в 2008 году. На счету Славинского десятки спектаклей и ролей в театре и кино. Он четыре раза был лауреатом главной театральной премии Украины – "Киевской пекторали".
В 2018 году Славинский получил звание Народного артиста Украины.
Отметим, ранее на 83-м году жизни скончался российский режиссер Станислав Говорухин.