Вторые среди равных. Что мешает женщинам находить высокооплачиваемую работу

Почему работодатели — и в Украине, и в развитых странах — делают ставку на женщин, когда нужно заполнить низкооплачиваемые вакансии, требующие специальных знаний, и как изменить это положение дел, рассказывает Фокус

Верная примета: если в организации или её структурном подразделении большинство сотрудников женщины — значит, много там не заработаешь. Не то чтобы кто-то умышленно занижал им зарплаты или запрещал назначать их на высокооплачиваемые должности. Однако количество дам почти в любой сфере деятельности практически всегда обратно пропорционально их финансовой и карьерной перспективности.

Готовя эту статью, мы расспросили десяток украинских рекрутеров, подбирающих персонал для разных отраслей, о том, есть ли связь между щедростью зарплатного предложения и полом кандидата. Оказалось, что если работа требует высшего образования и каких-то специальных знаний, но платят немного, искать для заполнения вакансии будут именно женщину. Мужчина, обладающий нужным уровнем квалификации, на низкую зарплату не согласится.

Образ кормильца

В этом году Британский совет провёл занятное исследование. Почти 200 респондентов из Украины, Грузии, Армении и Азербайджана участвовали в 40 персональных беседах и 17 сеансах обсуждения в фокус-группах о том, существует ли гендерное равенство в отраслях, связанных с креативом и культурой. То, что в библиотеках, музеях и прочих учреждениях сферы культуры работают в основном дамы, участники исследования объяснили просто: зарплаты там слишком низкие, а мужчинам нужно кормить семьи. Считается, что по умолчанию для женщины заработок менее важен. В глазах общества её основные задачи — воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, а не наполнение семейного бюджета.

С сильным полом всё наоборот, он находится под жёстким социальным прессингом. Того, кто не добился высоких заработков, считают неудачником вне зависимости от того, насколько увлекательна и приятна его работа. Это, кстати, одна из причин, по которой мужчины гораздо чаще и смелее, чем женщины, предъявляют руководству требования о повышении зарплаты. Если верить данным ЮНЕСКО за 2016 год, в Украине в численности персонала, работающего в сфере креатива и культуры, нет гендерной диспропорции: 48% женщин и 52% мужчин. Но первые задействованы в основном в малобюджетных проектах или в крупных структурах на низкооплачиваемых должностях. Вторые преобладают в технических службах и на управленческих позициях.

Даже в специальностях, традиционно открытых для обоих полов, за выполнение равноценных задач на одинаковых должностях женщинам зачастую платят меньше. Это глобальный феномен, проявляющийся на всех этажах иерархии успеха

Такой перекос принято объяснять особенностями нашей ментальности, стереотипами, унаследованными от патерналистского советского общества. При взгляде из наших широт Западная Европа и США кажутся территориями сплошного гендерного равенства: множество неугомонных женских организаций, феминистские настроения в обществе, порицание любых сексистских высказываний и действий. Какая уж тут, казалось бы, дискриминация. Тем не менее, когда дело доходит до найма на работу и оплаты труда, там прослеживаются те же закономерности, что и в Украине.

Иллюзия равенства

"Помню, в 2012 году на одном тренинге в Амстердаме нам рассказывали о гендерной диспропорции в кинопроизводстве, я тогда слушал и думал, что во Франции, откуда я приехал, и в организации, где работаю, такой проблемы нет", — говорит Роберто Олла, исполнительный директор фонда Eurimages при Совете Европы. Вернувшись в свой офис, он попросил помощницу проанализировать гендерный состав съёмочных групп фильмов, производство которых поддерживал фонд. Среди тех, кто работал за камерой, женщин было всего 3%, доля в общем количестве задействованного персонала составляла 23%. "Мы составили стратегический план, в соответствии с которым к 2020 году соотношение должно быть 50/50. Пока не начнёшь сопоставлять цифры, не видишь реальности, а гендерной статистки в трудоустройстве и оплате труда почти никто не ведёт, — подчёркивает Роберто. — Мы смотрим на некоторое количество успешных женщин, которые на виду именно потому, что преуспели, и кажется, что у остальных тоже всё хорошо. А в действительности следовало бы сопоставить банальные численные показатели и узнать, что происходит с большинством. В конце концов речь идёт о половине населения, если её куда-то не допускают, это уже вопрос демократии".

Стереотипные представления о "не женском" и "не мужском" деле, из-за которых представительницам прекрасного пола бывает особенно тяжело сделать карьеру или получить работу, — лишь часть проблемы. Даже в специальностях, традиционно открытых для обоих полов, за выполнение равноценных задач на одинаковых должностях женщинам зачастую платят меньше. Это глобальный феномен, проявляющийся на всех этажах иерар­хии успеха. Показательный пример. Американский спутниковый канал бизнес-новостей CNBC по итогам прошлого года сравнил общий заработок топ-10 самых высокооплачиваемых в мире актёров и топ-10 актрис. Выяснилось, что актёры заработали $488,5 млн, а актрисы — $172,5 млн. Разница впечатляет.

Война Керри

В Великобритании вот уже 50 лет существует закон, запрещающий платить женщинам меньше, чем мужчинам, за выполнение одинаковых задач. Однако когда этой зимой редактор китайского корреспондентского пункта Би-би-си Керри Греси узнала, что зарабатывает в несколько раз меньше, чем коллеги-мужчины, возглавляющие другие корпункты, она не стала подавать в суд на своего работодателя. Вместо этого Керри демонстративно ушла с должности и сделала публичное заявление о гендерной дискриминации на Би-би-си. До недавнего времени информация о величине вознаграждения сотрудников одной из самых влиятельных в мире медиаструктур считалась коммерческой тайной. Греси была уверена, что все редакторы зарубежных бюро новостной службы получают одинаковую зарплату. В этом её убедили, когда она принимала дела. И вот в начале 2018 года правительство обязало Би-би-си опубликовать список сотрудников, зарабатывающих больше 150 тыс. фунтов стерлингов в год. В этот перечень попал Джон Сполер из вашингтонского бюро с зарплатой 200 000–249 999 фунтов, Джереми Боен из ближневосточного бюро с вознаграждением 150 000–199,999 фунтов стерлингов. В списке оказались две третьих от общего количества руководителей корреспондентских пунктов Би-би-си, но ни самой Керри, ни других женщин, занимающих такие должности. Им платили не более 45 тыс. фунтов.

Керри обратилась за разъяснениями к руководству. Ей ответили, что изначально зарплаты и вправду были одинаковыми, но мужчины, попавшие в список, требовали большего в индивидуальном порядке. Кто-то рассказывал о попытках другой телекомпании его перекупить и соглашался остаться при условии значительного увеличения ставки.

Кто-то в кулуарных приватных беседах узнавал, что коллега получил прибавку и заявлял, что достоин её не меньше. С разной аргументацией, при разных обстоятельствах мужчины постоянно вели переговоры с работодателем о том, что размеры оплаты их труда нужно увеличить. Не все и не всегда добивались чего хотели, но женщины вовсе этого не делали, поэтому их зарплата оставалась без изменений.

Когда обиженная сотрудница вынесла свой спор с Би-би-си на публику, заговорив о нём со страниц газеты Daily Telegraph и других ведущих британских медиа, ей тоже предложили прибавку. Студия пообещала зарплату 75 тыс. Сумма внушительная, более чем на 60% превышающая её прежний заработок, но Керри отклонила предложение. Хотела, чтобы ей платили столько же, сколько мужчинам: не менее 150 тыс. В итоге компания сдалась и выполнила требование. Получив деньги, мисс Греси занялась созданием новой общественной организации, защищающей права женщин, в том числе в сфере трудовых отношений.

Вопрос доверия

"Возможно, мужчины и вправду успешнее ведут переговоры с работодателями, потому что занимают более жёсткую позицию, их запросы логичны — кто же не хочет больше денег? А вот почему того же не делают женщины, это действительно интересно, — говорит Кейт Кингимонт, генеральный директор организации "Женщины в кинематографе и на телевидении". — Их останавливает страх. Они считают, и не без оснований, что раз им повезло получить хорошую работу, за неё надо держаться. Наниматели не торопятся предлагать женщинам статусные должности, а когда тыл не защищён, торговаться трудно".

Высокую зарплату, как правило, получает тот, на ком лежит большая ответственность. К примеру, это человек, управляющий значительными бюджетами или множеством других сотрудников, либо же тот, от которого зависит репутация влиятельной структуры или направление развития целой отрасли. В любом случае такая должность означает серьёзный кредит доверия. Это как раз то, чего не хватает женщинам.

Ни законы, гарантирующие их права, ни общественные движения, борющиеся с дискриминацией, пока не могут изменить того факта, что большинство инвесторов по всему миру гораздо охотнее доверяют деньги мужчинам. Особенно, если суммы значительные, а риски высокие, когда любое неверное решение может дорого обойтись.

Поднять себе зарплату, ничем не рискуя, трудно в любой стране. Есть, по сути, только два действенных способа существенно увеличить сумму собственного заработка — вертикальный карьерный рост и смена работодателя "с жёстким торгом"

Эта закономерность явственно прослеживается на примере киноиндустрии. По данным организаторов конференции "Гендерное равенство: миф или реальность", прошедшей в рамках Одесского международного кинофестиваля, чем больше бюджет фильма, тем меньше вероятность того, что режиссёром будет женщина. 50,1% выпускников кинематографических факультетов — девушки. Среди режиссёров короткометражного кино их тоже довольно много — 27,2%. В малобюджетном полнометражном кино этот показатель уже значительно ниже — 16,1%. В среднебюджетном ещё скромнее — 12,%, а в крупнобюджетном и вовсе ничтожен — 3,3%.

В других отраслях инвесторы тоже предпочитают сильный пол. В прошлом году VC-фонды в семь раз больше вложили в старт­апы, основанные мужчинами. Вообще среди основателей стартапов женщин всего 15% (данные TechCrunch). Это очень мало, учитывая, что, по оценкам Boston Counsulting Group, женщины-стартаперы обеспечивают более высокую доходность: средний доход основанного ими стартапа — $0,78 на $1 инвестиций. Для мужчин этот показатель равен $0,31. Среди партнёров 100 крупнейших венчурных фондов мира женщин всего 8%.

Впрочем, определённые подвижки в сторону признания умственных способностей, деловых и организаторских качеств дам происходят. Их становится всё больше в рядах наёмных управленцев. Например, в топ-менеджменте Netflix женщины составляют 41%, а в Linkedin — 33%.

Справедливости ради отметим, что одна из причин, по которым дамам так редко доверяют большие деньги и серьёзные полномочия, — их собственная неуверенность в себе. "Когда женщине предлагают новую должность или руководство масштабным проектом, первой её реакцией, скорее всего, будет вопрос: а готова ли я, справлюсь ли? Тогда как мужчина с такой же квалификацией и опытом ухватился бы за возможность и сказал, что ему это по силам", — говорит Юлия Синкевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля.

Неважно, в какой сфере работает представительница прекрасного пола, некоторое сомнение в собственных силах почти наверняка отражается на каждом её решении. Иногда это хорошо для бизнеса, ведь женщины уделяют больше внимания анализу рисков и действуют более взвешенно, под их руководством компании меньше теряют во время кризисов. Однако порой излишняя осторожность оборачивается упущенными возможностями роста. В любом случае такая тактика не полезна для персонального продвижения.

Поднять себе зарплату, ничем не рискуя, трудно в любой стране, в Украине же это почти невозможно. Есть, по сути, только два действенных способа существенно увеличить сумму собственного заработка — вертикальный карьерный рост и смена работодателя "с жёстким торгом". То и другое предполагает недюжинную уверенность в себе, необязательно подтверждённую реальными навыками и достижениями.