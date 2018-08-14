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Главная » Общество » Скриншот "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого

Скриншот "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого

<span class="label red">Скриншот</span> "Пакет малыша" для новорожденного: Минюст утвердил список самого необходимого
Фото: rtvi.com

Как отреагировали соцсети на инициативу государства

14.08.18 542
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"Пакет малыша" со стартовым набором для новорожденного собираются выдавать в роддоме при рождении малыша, уже утвердили список, - сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Идея не нова – первыми коробки для младенцев стали раздавать финны еще в 1938 году. Сначала коробки выдавали только малоимущим семьям и лишь тем, кто в первые четыре месяца жизни малыша посещал детского врача, - таким образом государство хотело уменьшить детскую смертность. Новшество сработало и с той поры "стартовый набор" для младенца дарят во многих странах. Например, в Южной Африке его упаковывают в пластиковую коробку, которую матери могут использовать как ванночку, а в Индии в набор обязательно входит противомоскитная сетка.

В Украине набор будет стандартным. В Минюсте пообещали упаковать в "Пакет малыша" подгузники, пеленки, одежду, одеяло, полотенце, игрушку и средства гигиены, - все, что может понадобиться малышу в первый месяц жизни. Выдавать собираются при выписке из роддома, матери, или законному представителю младенца.

Но инициатива уже нашла своих сторонников и противников. В соцсетях разгорелись дискуссии. И "Пакет малыша", который еще никто не видел, уже успел обзавестись противниками.

 

 

Но те, кому идея понравилась – тоже есть. Им, скорее, не понравилась реакция публики, которая готова критиковать любую инициативу.

 

 

Первые "Пакеты малыша" будут раздавать только осенью, возможно, уже первого сентября. Об этом на заседании правительства 30 мая упоминал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напоминаем, Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение инициативу о зачислении детей в первые классы без конкурса. 

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