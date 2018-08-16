Перепись населения в Украине обойдется в 3 млрд грн

Академик-демограф Элла Либанова заявила, что на перепись населения Украины власть потратит 3 млрд грн, а сама процедура будет проходить онлайн.

Об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время", передает "ДС".

"Мы планируем провести перепись посредством планшетов, в электронном виде. Второй метод - онлайн-регистрация, где человек, зарегистрировавшись, может сам заполнить информацию о себе и своей семье. Мы отказываемся от переписи по телефону, но будет сохраняться перепись по подписным бумажным листам для людей, которые не желают указывать данные на электронном носителе напрямую. Бюджет будущей переписи - по оценкам Госстата и с моими корректировками - около 3 млрд грн, и это один из наиболее дешевых вариантов", - сообщает Либанова.

Относительно уровня рождаемости в стране, демограф отмечает, что на 1 января 1993 года украинцев было 52 млн.

"Для того чтобы население страны не уменьшалось, важно, чтобы на 100 женщин приходилось 213-215 детей", - сообщила она, добавив, что такого в Европе нет уже нигде, поэтому и Украина находится вполне в европейском типе репродукции.

"У нас показатель рождаемости 1,6, в большей части Европы - 1,3. Детей с коэффициентом 2,15 украинская женщина не рожает с конца 60-х годов прошлого века. Это создает воронку снижения рождаемости", - рассказывает Либанова и отмечает, что с каждым новым поколением меньше молодых людей, меньше тех, кто рожает, меньше рождаемость.

Напомним, Кабмин сделал первый шаг для проведения переписи населения в 2020 году.