Луческу может возглавить сборную Турции

На эту должность претендует и француз Лоран Блан

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу в ближайшее время может возглавить сборную Турции.

72-летний румынский специалист 31 июля провел переговоры с местной федерацией футбола.

На прошлой неделе по обоюдному согласию был уволен главный тренер сборной Фатих Терим, который работал с командой с 2013 года.

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Помимо Луческу на эту должность претендует и француз Лоран Блан.

Напомним, что Луческу в прошлом сезоне тренировал "Зенит". До в "Шахтера"работал в турецких клубах "Бешикташ", "Галатасарай".

Напомним, в Англии будут наказывать футболистов за симуляции.