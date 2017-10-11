Определились все участники стыковых матчей чемпионата мира по футолу

По итогам последнего дня группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.
Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия. Она не сыграет на ЧМ-2018.
Напомним, футбольная сборная Египта впервые за 28 лет сыграет на чемпионате мира.