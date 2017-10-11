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Главная » Стиль жизни » Спорт » Определились все участники стыковых матчей чемпионата мира по футолу

Определились все участники стыковых матчей чемпионата мира по футолу

Определились все участники стыковых матчей чемпионата мира по футолу

Словакия не пробилась в раунд плей-офф

11.10.17 41
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По итогам последнего дня группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.

Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия. Она не сыграет на ЧМ-2018.

Напомним, футбольная сборная Египта впервые за 28 лет сыграет на чемпионате мира.

 

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