Бразильский суд запретил показ фильма о разбившихся бразильских футболистах

В Бразилии суд запретил показ фильма "Чудо Шапеко" и трейлера о футбольном клубе "Шапекоэнсе" , который в прошлом году почти в полном составе разбился в авиакатастрофе.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Opinión Bolivia.

Запрет на "Чудо Шапеко" действует в течение 48 часов и может быть обжалован, пока идут разбирательства. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 133,6 тысяч евро.

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Руководство "Шапекоэнсе" заявило о нарушении контракта со стороны съемочной группы. Стороны заключили договор, по которому на экранах должен был появиться фильм об истории клуба и авиакатастрофе 28 ноября прошлого года, но в итоге почти весь материал был посвящен только авиакатастрофе.

К тому же трейлер к фильму "Чудо Шапеко" был показан в кинотеатрах без согласия клуба. Родственники жертв также планируют подать судебные иски.

Напомним, 29 ноября в Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами на борту, среди которых были бразильские футболисты. Они летели на матч Южноамериканского кубка. Шести футболистам удалось выжить, девятнадцать - погибли.