Паралимпиада: Украина стала третьей в общем зачете

На XІІ зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане украинец Тарас Радь одержал четвертую золотую медаль для сборной в биатлоне (12,5 км сидя).

Об этом сообщает НОК Украины.

Дебютант Паралимпиады финишировал со временем 45 минут 35,6 секунды. Второе и третье место заняли спортсмены из США.

Кроме того, украинка Людмила Ляшенко в биатлонной гонке среди женщин в квалификации стоя преодолела дистанцию ​​10 километров за 36 минут 23,6 секунды, получив бронзовую медаль.

Еще один украинец Игорь Рептюх стал серебряным призером Паралимпиады в биатлоне на 12,5 км стоя.

Отметим, вчера он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль.

А пятое золото Паралимпиады в женском биатлоне на 10 км среди участников с нарушениями зрения Украине принесла Оксана Шишкова.

26-летняя спортсменка прошла всю дистанцию ​​без ошибок на огневых стрельбищах и уложилась в 38:21,9. Ее ближайшая соперница прошла маршрут за 40:36,8.

Таким образом,в копилке национальной паралимпийской команды Украины уже 13 наград - 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Она занимает третье место в общем зачете.