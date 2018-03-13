Паралимпиада: Украина стала третьей в общем зачете

На XІІ зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане украинец Тарас Радь одержал четвертую золотую медаль для сборной в биатлоне (12,5 км сидя).
Об этом сообщает НОК Украины.
Дебютант Паралимпиады финишировал со временем 45 минут 35,6 секунды. Второе и третье место заняли спортсмены из США.
Кроме того, украинка Людмила Ляшенко в биатлонной гонке среди женщин в квалификации стоя преодолела дистанцию 10 километров за 36 минут 23,6 секунды, получив бронзовую медаль.
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Еще один украинец Игорь Рептюх стал серебряным призером Паралимпиады в биатлоне на 12,5 км стоя.
Отметим, вчера он стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль.
А пятое золото Паралимпиады в женском биатлоне на 10 км среди участников с нарушениями зрения Украине принесла Оксана Шишкова.
26-летняя спортсменка прошла всю дистанцию без ошибок на огневых стрельбищах и уложилась в 38:21,9. Ее ближайшая соперница прошла маршрут за 40:36,8.
Таким образом,в копилке национальной паралимпийской команды Украины уже 13 наград - 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Она занимает третье место в общем зачете.