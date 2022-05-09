Умер паралимпийский призер Токио-2020 Денис Дубров

Спортсмену было 33 года — он 11 раз выигрывал медали Паралимпийских игр.

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Федерация плавания города Днепр на своей официальной странице в Facebook сообщила о смерти паралимпийского пловца Дениса Дуброва.

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Спортсмену было 33 года. О причинах смерти в Федерации не сообщают.

Денис Дубров дебютировал на Паралимпийских играх в 2016 году и сразу показал высокие результаты, завоевав 8 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. К этому успеху спортсмен добавил еще три медали на прошлогодних летних Паралимпийских играх в Токио: 1 золотая и 2 бронзовые награды.

Денис Дубров — многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы в паралимпийском плавании. Он до сих пор является автором рекорда мира на дистанции 200 м комплексным плаванием (чемпионата мира 2019).

Спортсмен в Днепровском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".

Помимо спортивных наград у Дениса Дуброва были и государственные: в 2016 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени, в 2021 году — орденом "За заслуги" II степени.

Напомним, что Паралимпиада в Токио проходила с 25 августа по 6 сентября 2021 года. Сборная Украины с Денисом Дубровым в составе, заняла шестое место. По итогам 12 соревновательных дней, наши спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Больше всех выиграли именно пловцы — 43 медали.

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