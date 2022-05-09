Помер паралімпійський призер Токіо-2020 Денис Дубров

Спортсменові було 33 роки — він 11 разів вигравав медалі Паралімпійських ігор.

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Федерація плавання міста Дніпро на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила про смерть паралімпійського плавця Дениса Дуброва.

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Спортсменові було 33 роки. Про причини смерті у Федерації не повідомляють.

Денис Дубров дебютував на Паралімпійських іграх у 2016 році і одразу показав високі результати, завоювавши 8 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові. До цього успіху спортсмен додав ще три медалі на минулорічних літніх Паралімпійських іграх у Токіо: 1 золота та 2 бронзові нагороди.

Денис Дубров — багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи у паралімпійському плаванні. Він досі є автором рекорду світу на дистанції 200 м комплексним плаванням (чемпіонату світу 2019 року).

Спортсмен у Дніпровському регіональному центрі з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт".

Крім спортивних нагород у Дениса Дуброва були й державні: у 2016 році він був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, у 2021 році — орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Нагадаємо, що Паралімпіада в Токіо проходила з 25 серпня до 6 вересня 2021 року. Збірна України з Денисом Дубровим у складі посіла шосте місце. За підсумками 12 змагальних днів, наші спортсмени виграли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Найбільше виграли саме плавці — 43 медалі.

Раніше Фокус розповідав, що колишній футболіст "Аяксу" Джоджі Лукокі помер у віці 29 років. Цього сезону гравець належав "Твенте", але на полі так і не з'явився через проблеми зі здоров'ям. Про причини ранньої смерті крайнього півзахисника у нідерландському клубі не повідомили.