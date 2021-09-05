Україна завершила Паралімпіаду в Токіо на шостому місці

Паралімпійська збірна України виграла в Токіо 98 медалей. Це другий в історії показник за кількістю медалей: успішніше для українських спортсменів була тільки попередня Паралімпіада в Ріо-Де-Жанейро

Збірна України завершила свої виступи на Паралімпіаді в Токіо.

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За підсумками 12 змагальних днів, наші спортсмени виграли 98 медалей: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Найбільше здобули плавці — 43 медалі, а Максим Кріпак став кращим спортсменом Паралімпіади в Токіо. В його активі 7 нагород.

[ + – ] Україна фінішувала на шостому місці в медальному заліку Паралімпіади Фото: olympics.com

У загальному медальному заліку збірна України посіла шосте місце. П'ять років тому, в Ріо-Де-Жанейро українські паралімпійці виграли 117 медалей, що є найкращим досягненням в історії.

У Токіо, крім 43 нагород від плавців, 24 медалі виграли легкоатлети, 6 нагород українці здобули в кульовій стрільбі, по 5 — у дзюдо, настільному тенісі та фехтуванні, 4 — в параканое, 3 — у велоспорті, 2 в пауерліфтингу та 1 — в академічному веслуванні.

Переможцем Паралімпіади-2020 стали спортсмени з Китаю, в активі яких 207 медалей (96 золотих, 60 срібних і 51 бронзова). На другому місці в заліку розташувалася збірна Великобританії з 124 медалями (41 золота, 38 срібних і 45 бронзових), а замкнула трійку лідерів команда США, в активі якої 104 медалі (37/36/31 відповідно).

Не обійшлося в Токіо і без гострих ситуацій: український легкоатлет Ігор Квітів відмовився фотографуватися з російськими суперниками на п'єдесталі. Пізніше він пояснив своє рішення повагою до України.

Раніше Фокус розповідав про австралійської спортсменці, якій вдалося встановити відразу три рекорди за одну годину. Австралійка німецького походження Ванесса Лоу виграла золоту медаль у стрибках в довжину, але на досягнутому вирішила не зупинятися і побила відразу декілька світових рекордів.