Українець Крипак достроково став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020

Український плавець в Токіо виграв 7 медалей, встановивши унікальне досягнення.

У Токіо завершився передостанній день змагання на Паралімпійських іграх, які проходять в столиці Японії з 24 серпня по 5 вересня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Український плавець Максим Крипак достроково став найтитулованішим спортсменом на Паралімпіаді-2020. 26-річний харків'янин став недосяжним для інших спортсменів за кількістю виграних медалей. В активі Крипака 7 нагород, 5 з яких — золоті, а також по одній срібній та бронзовій.

Українець ставав першим в таких запливах:

200 метрів комплексним стилем;

100 метрів батерфляєм;

100 метрів вільним стилем;

100 метрів на спині;

400 метрів вільним стилем.

Відзначимо, що 28 серпня на дистанції 100 метрів вільним стилем Крипак встановив світовий рекорд, прийшовши до фінішу з результатом 50.64 секунди. На 100-метрівці батерфляєм він також встановив світовий рекорд, подолавши дистанцію за 54.15 секунди. А ось в запливі на 200 метрів комплексним стилем український чемпіон встановив паралімпійський рекорд — 2:05.68 секунд.

Крім п'яти золотих нагород, в активі Максима Крипака срібло на 50-метровій дистанції вільним стилем, а також бронза в естафеті 4 по 100 метрів у чоловіків.

За день до закриття Паралімпійських ігор Україна займає шосте місце в медальному заліку. Наші спортсмени на Паралімпіаді в Токіо виграли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібні та 27 бронзових. Найбільше в скарбничку України нагород принесли плавці: 43 (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових), ще 24 в активі легкоатлетів.

Всього на Паралімпіаді в Токіо виступали 147 українських спортсменів в 15 видах спорту.

Раніше Фокус розповідав про українських паралімпійців, який не захотів фотографуватися з російськими спортсменами на п'єдесталі. Ігор Квітів пізніше пояснив свій вчинок повагою до рідної країни.