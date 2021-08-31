"Кожному своє": українець Цвєтов пояснив відмову фотографуватися з російськими спортсменами

Паралімпієць стверджує, що подібне рішення прийняв з поваги до України.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов прокоментував свою позицію, чому він відмовився фотографуватися з російськими легкоатлетами на церемонії нагородження.

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"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє. З Україною в серці", — написав Цвєтов у Facebook.

[ + – ] Скріншот

Cпортсмен опублікував пост у Facebook з позначкою "тільки для друзів", тому цієї публікації немає в загальному доступі.

Цікаво, що ще в червні українець Цвєтов фотографувався з російськими спортсменами після змагань у польській Бидгощі.

[ + – ] Цвєтов раніше фотографувався з російськими спортсменами Фото: Брянск News

Нагадаємо, учора, 30 серпня, український легкоатлет Ігор Цвєтов виграв срібну медаль в бігу на сто метрів, змагаючись у фінальному забігу з трьома російськими атлетами. Золото і бронзу виграли представники Росії, тому на церемонії нагородження повинна була відбутися традиційна фотосесія для всіх призерів, які брали участь у забігу. Коли російські спортсмени запропонували українцю зробити фото, він відмовився і відійшов у сторону. У результаті фотографію російські спортсмени зробили тільки одне з одним.

На інцидент також відреагував Міжнародний Паралімпійський комітет і підкреслив у коментарі для видання "Спорт-Експрес", що спортсмен мав право відмовитися фотографуватися у зв'язку з коронавірусними обмеженнями, оскільки обидва спортсмени перебували на п'єдесталі без масок.

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка зробила фотографію з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо — українку розкритикували в соціальних мережах за фото, оскільки обидві спортсменки мали військові звання.