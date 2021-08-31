"Каждому свое": украинец Цветов объяснил отказ фотографироваться с российскими спортсменами

Паралимпиец утверждает, что подобное решение принял из уважения к Украине.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал свою позицию, почему он отказался фотографироваться с российскими легкоатлетами на церемонии награждения.

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"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце", – написал Цветов в Facebook.

[ + – ] Скриншот

Cпортсмен опубликовал пост в Facebook с пометкой "только для друзей", поэтому этой публикации нет в общем доступе.

Любопытно, что еще в июне украинец Цветов фотографировался с русскими спортсменами после соревнований в польской Быдгоще.

[ + – ] Цветов ранее фотографировался с русскими спортсменами Фото: Брянск News

Напомним, вчера, 30 августа, украинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл серебряную медаль на в беге на сто метров, соревнуясь в финальном забеге с тремя русскими атлетами. Золото и бронзу выиграли представители России, поэтому на церемонии награждения должна была состояться традиционная фотосессия для всех призеров, участвовавших в забеге. Когда российские спортсмены предложили украинцу сделать фото, он отказался и отошел в сторону. В итоге фотографию российские спортсмены сделали только друг с другом.

На инцидент также отреагировал Международный Паралимпийский комитет и подчеркнул в комментарии для издания "Спорт-Экспресс", что спортсмен имел право отказаться фотографироваться в связи с коронавирусными ограничениями, поскольку оба спортсмены находились на пьедестале без масок.

Напомним, ранее вспыхнул скандал с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сделала фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио – украинку раскритиковали в социальных сетях за фото, поскольку оба спортсмена имели воинские звания.