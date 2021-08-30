Украинский паралимпиец отказался фотографироваться со спортсменами РФ на награждении (фото)

Завоевавший серебряную медаль Игорь Цветов отошел в сторону в момент, когда к спортсменам подошли фотокорреспонденты.

Украинский паралимпийский бегун Игорь Цветов после завоевания серебряной медали на Паралимпиаде в беге на сто метров отказался от приглашения сделать совместное фото, сообщает Суспільне.

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Дело в том, что украинец соревновался с тремя представителями России, которые выступали на Паралимпиаде без флага под названием Паралимпийский комитет России из-за допинговых санкций. Украинец в итоге уступил Дмитрию Сафронову в борьбе за золото, однако опередил других россиян.

После финиша должна была состояться традиционная церемония награждения, на которой зачастую происходит фотосессия спортсменов. Два представителя России предложили Цветовку запечатлеть триумфальный момент фотографией, но украинский спортсмен отказался и отошел в сторону, когда к спортсменам подошли фоткорреспонденты.

[ + – ] Украинский паралимпиец отказался от общего фото с российскими спортсменами на награждении Фото: Ua:Перший

В итоге представители ПКР сделали совместное фото без украинца.

[ + – ] Российские спортсмены сделали фото без украинца Фото: Ua:Перший

Напомним, ранее в Украине раскритиковали украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая после завоевания медали на Олимпиаде в Токио обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Позже оказалось, что у обоих спортсменок есть воинские звания, а украинку вызвали в Министерство Обороны Украины для воспитательной беседы.

После возвращения в Украину наша легкоатлетка Магучих объяснилась, что сделала фото на эмоциях и признала свою ошибку, сказал что понимает, что Россия воюет с Украиной.

Отметим, что Цветов продолжит свои выступления на Паралимпиаде и будет участвовать в забеге на 200 метров. Финальный забег состоится в субботу, 4 сентября, в Токио.