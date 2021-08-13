"Верна Украине": в Минобороны рассказали, как прошла встреча с Магучих после скандала в Токио

Легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, считает за честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ.

В Министерстве обороны Украины рассказали, как прошла встреча со спортсменкой Ярославой Магучих, которая поздравила российскую легкоатлетку Марию Ласицкене с победой. Подробности встречи в своем Facebook сообщила замглавы МОУ Анна Маляр.

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Анна Маляр отметила, что 10 из 19 олимпийских медалей в Токио завоевали спортсмены Вооруженных сил Украины.

На встрече в Минобороны легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что из-за эмоций решила обняться с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая является капитаном Вооруженных сил РФ.

"Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине", — продолжила Анна Маляр.

Замглавы Минобороны Украины напомнила, что принципы публичного общения бойцов ВСУ определяет Доктрина публичного общения. Пункт 1.4 подразумевает, что открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения украинского военнослужащего. А вот в пункте 1.6 сказано, что за организацию и контроль результатов публичного общения отвечают непосредственные руководители и определенные должностные лица органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

По словам Анны Маляр, каждый военнослужащий ВСУ, согласно пункту 2.1 Доктрины публичного общения, "в глазах общества является олицетворением военной организации государства, а действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".

После обнимания Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, которая является капитаном ВС РФ, проводится работа с непосредственным руководителем младшего сержанта ВСУ.

"Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю — недоработки будет устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", — подытожила замглавы Минобороны в своем Facebook по итогам встречи с легкоатлеткой Ярославой Магучих.

Доктрина публичного общения была разработана рабочей группой Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины и представлена в 2020 году. Документ, как говорится на сайте Минобороны Украины, определяет систему принципов информационно-коммуникационной деятельности, а также систему взглядов на цели, задачи и характер реализации государственной информационной политики в сфере нацбезопасности и обороны, способы ее реализации и обеспечения в ВСУ.

Правовая основа Доктрины публичного общения — Конституция и законы Украины, акты Верховной Рады, Кабмина и Верховного главнокомандующего ВСУ, Стратегия нацбезопасности Украины и Стратегия военной безопасности Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих угодила в скандал на Олимпиаде-2020 в Токио. После финальных соревнований младший сержант ВСУ Ярослава Магучих поздравила россиянку Марию Ласицкене с "золотом" в Токио, и завернула ее в украинский флаг. Украинцы раскритиковали Магучих за поздравления россиянки, которая является капитаном ВС РФ.

Позже Фокус сообщал, что Ярославу Магучих "вызвали на ковер" в Минобороны Украины. По возвращению из Токио Ярослава Магучих должна была встретиться с замглавой МОУ, чтобы объяснить обнимания с российской спортсменкой Марией Ласицкене.