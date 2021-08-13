"Вірна Україні": в Міноборони розповіли, як пройшла зустріч із Магучіх після скандалу в Токіо

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ.

У Міністерстві оборони України розповіли, як пройшла зустріч зі спортсменкою Ярославою Магучіх, яка привітала російську легкоатлетку Марію Ласіцкене з перемогою. Подробиці зустрічі в своєму Facebook повідомила заступниця голови МОУ Анна Маляр.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Анна Маляр зазначила, що 10 із 19 олімпійських медалей в Токіо завоювали спортсмени Збройних сил України.

На зустрічі в Міноборони легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що через емоції вирішила обійнятися з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, яка є капітаном Збройних сил РФ.

"Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що сталося. Сумує з приводу того, як використовували її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", — продовжила Ганна Маляр.

Заступниця голови Міноборони України нагадала, що принципи публічного спілкування бійців ВСУ визначає Доктрина публічного спілкування. Пункт 1.4 має на увазі, що відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування українського військовослужбовця. А ось у пункті 1.6 сказано, що за організацію та контроль результатів публічного спілкування відповідають безпосередні керівники та певні посадові особи органів військового управління, військових частин, установ і організацій.

За словами Анни Маляр, кожен військовослужбовець ЗСУ, згідно з пунктом 2.1 Доктрини публічного спілкування, "в очах суспільства є уособленням військової організації держави, а дії або бездіяльність усіх військових посадових осіб, які привели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Після обіймання Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене, яка є капітаном ВС РФ, проводиться робота з безпосереднім керівником молодшого сержанта ЗСУ.

"Для того, щоб поставити крапку в цьому питанні, повідомляю — недоробки буде усунено, спортсмени-військовослужбовці надалі будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", — підсумувала заступник голови Міноборони в своєму Facebook за підсумками зустрічі з легкоатлеткою Ярославою Магучіх.

Доктрина публічного спілкування була розроблена робочою групою Управління зі зв'язків з громадськістю Збройних Сил України та представлена в 2020 році. Документ, як кажуть на сайті Міноборони України, визначає систему принципів інформаційно-комунікаційної діяльності, а також систему поглядів на цілі, завдання та характер реалізації державної інформаційної політики у сфері нацбезпеки й оборони, способи її реалізації та забезпечення в ЗСУ.

Правова основа Доктрини публічного спілкування — Конституція та закони України, акти Верховної Ради, Кабміну та Верховного головнокомандувача ЗСУ, Стратегія нацбезпеки України та Стратегія воєнної безпеки України.

Раніше Фокус розповідав, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила в скандал на Олімпіаді-2020 у Токіо. Після фінальних змагань молодший сержант ВСУ Ярослава Магучіх привітала росіянку Марію Ласіцкене з "золотом" у Токіо і загорнула її в український прапор. Українці розкритикували Магучіх за привітання росіянки, яка є капітаном ВС РФ.

Пізніше Фокус повідомляв, що Ярославу Магучіх "викликали на килим" у Міноборони України. По поверненню з Токіо Ярослава Магучіх повинна була зустрітися з заступником голови МОУ, щоб пояснити обійми з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.