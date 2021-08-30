Український паралімпієць відмовився фотографуватися зі спортсменами РФ на нагородженні (фото)

Ігор Цвєтов, який завоював срібну медаль, відійшов в сторону в момент, коли до спортсменів підійшли фотокореспонденти.

Український паралімпійський бігун Ігор Цвєтов після завоювання срібної медалі на Паралімпіаді в бізі на сто метрів відмовився від запрошення зробити спільне фото, повідомляє Суспільне.

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Справа в тому, що українець змагався з трьома представниками Росії, які виступали на Паралімпіаді без прапора під назвою Паралімпійський комітет Росії через допінгові санкції. Українець у результаті поступився Дмитру Сафронову в боротьбі за золото, проте випередив інших росіян.

Після фінішу повинна була відбутися традиційна церемонія нагородження, на якій часто відбувається фотосесія спортсменів. Два представники Росії запропонували Цвєтову відобразити тріумфальний момент фотографією, але український спортсмен відмовився і відійшов у сторону, коли до спортсменів підійшли фоткореспонденти.

[ + – ] Український паралімпієць відмовився від загального фото з російськими спортсменами на нагородженні Фото: Ua:Перший

У підсумку представники ПКР зробили спільне фото без українця.

[ + – ] Російські спортсмени зробили фото без українця Фото: Ua:Перший

Нагадаємо, раніше в Україні розкритикували українську легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка після завоювання медалі на Олімпіаді в Токіо обнялась з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Пізніше виявилося, що в обох спортсменок є військові звання, а українку викликали в Міністерство Оборони України для виховної бесіди.

Після повернення в Україну наша легкоатлетка Магучіх пояснювала, що зробила фото на емоціях, і визнала свою помилку, сказавши, що розуміє, що Росія воює з Україною.

Відзначимо, що Цвєтов продовжить свої виступи на Паралімпіаді та братиме участь у забігу на 200 метрів. Фінальний забіг відбудеться в суботу, 4 вересня, в Токіо.