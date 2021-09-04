Украинец Крипак досрочно стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020

Украинский пловец в Токио выиграл 7 медалей, установив уникальное достижение.

В Токио завершился предпоследний соревновательный день на Паралимпийских играх, которые проходят в столице Японии с 24 августа по 5 сентября.

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Украинский пловец Максим Крипак досрочно стал самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде-2020. 26-летний харьковчанин стал недосягаемым для других спортсменов по количеству выигранных медалей. В активе Крипака 7 наград, 5 из которых — золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Украинец становился первым в таких заплывах:

200 метров комплексным стилем;

100 метров баттерфляем;

100 метров вольным стилем;

100 метров на спине;

400 метров вольным стилем.

Отметим, что 28 августа на дистанции 100 метров вольным стилем Крипак установил мировой рекорд, придя к финишу с результатом 50.64 секунды. На 100-метровке баттерфляем он также установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 54.15 секунды. А вот в заплыве на 200 метров комплексным стилем украинский чемпион установил паралимпийский рекорд — 2:05.68.

Кроме пяти золотых наград, в активе Максима Крипака серебро на 50-метровой дистанции вольным стилем, а также бронза в эстафете 4 х 100 метров у мужчин.

За день до закрытия Паралимпийских игр Украина занимает шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены на Паралимпиаде в Токио выиграли 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. Больше всех в копилку Украины наград принесли пловцы: 43 (14 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых), еще 24 в активе легкоатлетов.

Всего на Паралимпиаде в Токио выступали 147 украинских спортсменов в 15 видах спорта.

Ранее Фокус рассказывал об украинском паралимпийце, который не захотел фотографироваться с российскими спортсменами на пьедестале. Игорь Цветов позже пояснил свой поступок уважением к родной стране.