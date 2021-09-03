Австралійка побила три рекорди за одну годину на Паралімпіаді в Токіо (відео)

Перед змаганнями спортсменка отримала струс після сильного падіння, однак, це не завадило показати їй рекордні результати.

Спортсменка з Австралії німецького походження Ванесса Лоу всього за одну годину змогла побити три світові рекорди в стрибках у довжину на Параолімпійських іграх у Токіо. Уже забезпечивши собі "золото", легкоатлетка вирішила не зупинятися і використовувала всі спроби. Про це в п'ятницю, 3 вересня, повідомляє видання LADbible.

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У ході сьогоднішніх змагань у класі 63 спортсменка тричі стрибнула на рекордну відстань — 5,16 метрів, 5,20 метрів і 5,28 метрів. При цьому Лоу обігнала володарку "срібла" Мартіну Каріоні з Італії на цілих 14 сантиметрів у своїй останній спробі.

[ + – ] Відео одного з трьох рекордних стрибків Ванесси Лоу

При цьому журналісти стверджують, що Лоу протягом змагань постійно страждала від симптомів струсу, який вона отримала після сильного падіння на австралійських берегах.

"Це для мене дуже особлива подія. Зрозуміло, що на Паралімпіаді в Ріо я отримала свою першу золоту медаль, але мати можливість прожити цей досвід разом зі своїм чоловіком, бути здатною зробити це разом зі Скоттом (Рірдоном, чоловіком спортсменки, австралійським паралімпійським атлетом — ред.), бачити знайоме обличчя в натовпі, це було так по-особливому і я так вдячна за цю можливість", — сказала Лоу після перемоги.

За даними паралімпійського комітету Австралії, у 2005 році, коли спортсменці було 15 років, її збив потяг. У результаті в Лоу була відірвана ліва нога, вона пробула в комі два місяці після інциденту. Під час операції лікарі були змушені ампутувати їй і другу ногу. Однак, уже через два роки легкоатлетка виступала на світовому рівні. Лоу доходила до фіналу на Паралімпіаді в Лондоні у 2012 році, а на Іграх у Ріо їй вдалося завоювати золоту і срібну медалі.

Австралія наразі посідає восьму сходинку в медальному заліку Паралімпійських ігор у Токіо з 72 медалями, 18 з яких — золоті, 27 — срібні і ще 27 бронзові.

Що стосується паралімпійської збірної України, то вона впевнено закріпилася на п'ятому місці. Нагадаємо, 3 вересня український плавець Максим Крипак завоював уже п'яту золоту медаль на цих Іграх.

Також Фокус писав про те, як після протесту України судді відібрали в малазійця золоту медаль. У зв'язку з цим малайзійці вивели в тренди Twitter хештег "Ганьба Україні".