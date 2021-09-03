Українець Крипак виграв свою 10-у золоту медаль на Паралімпіадах

Наш плавець виграв уже п'яту золоту медаль на нинішній Паралімпіаді в Токіо.

Український плавець Максим Крипак продовжує вигравати медалі найвищої якості на Паралімпіаді в Токіо.

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Українцю вдалося виграти вже п'яту медаль на Паралімпіаді в Токіо. Тепер Крипак виграв двісті метрів комплексним стилем. Знову українцеві вдалося встановити рекорд дистанції — його результат 2.05,68. Цікаво, що досі рекорд належав іншому українцеві — Денису Дуброву.

У фіналі українець виявився швидшим, ніж італієць Стефано Раймонд на дві секунди.

Кріпак вигравав золото практично у всіх змаганнях, у яких брав участі.

Зазначимо, що завдяки сьогоднішній перемозі Крипак став уже десятикратним переможцем Паралімпіад, адже на минулій Паралімпіаді в Ріо він також виграв п'ять золотих медалей.

Так, медаль Крипака стала для України вже 90-ю загальною медаллю на нинішній Паралімпіаді.

Україна як і раніше посідає 5-е місце в загальнокомандному заліку.

Також сьогодні Україна відзначилася успіхами в шосейному спорті. Українець Єгор Дементьєв виграв срібло в шосейній гонці. Ця медаль стала для українця третьою на Паралімпіаді в Токіо — також Єгор вигравав уже срібло і бронзу. На минулій Паралімпіаді в Ріо українець завоював одне золото, а на Паралімпіаді в Лондоні — два золота.

У параканое України зуміла виграти золото та срібло зусиллями Сергія Ємельянова та Миколи Синюка. Ємельянов, так, став вже дворазовим переможцем Паралімпіад, до цього завоювавши золото в Ріо.

Також українські атлети Микола Жабняк і Людмила Даниліна виграли по сріблу в легкій атлетиці — метанні диска і в бігу на 1 500 метрів відповідно.