Українець Крипак виграв свою 10-у золоту медаль на Паралімпіадах
Наш плавець виграв уже п'яту золоту медаль на нинішній Паралімпіаді в Токіо.
Український плавець Максим Крипак продовжує вигравати медалі найвищої якості на Паралімпіаді в Токіо.
Українцю вдалося виграти вже п'яту медаль на Паралімпіаді в Токіо. Тепер Крипак виграв двісті метрів комплексним стилем. Знову українцеві вдалося встановити рекорд дистанції — його результат 2.05,68. Цікаво, що досі рекорд належав іншому українцеві — Денису Дуброву.
У фіналі українець виявився швидшим, ніж італієць Стефано Раймонд на дві секунди.
Кріпак вигравав золото практично у всіх змаганнях, у яких брав участі.
Зазначимо, що завдяки сьогоднішній перемозі Крипак став уже десятикратним переможцем Паралімпіад, адже на минулій Паралімпіаді в Ріо він також виграв п'ять золотих медалей.
Так, медаль Крипака стала для України вже 90-ю загальною медаллю на нинішній Паралімпіаді.
Україна як і раніше посідає 5-е місце в загальнокомандному заліку.
Також сьогодні Україна відзначилася успіхами в шосейному спорті. Українець Єгор Дементьєв виграв срібло в шосейній гонці. Ця медаль стала для українця третьою на Паралімпіаді в Токіо — також Єгор вигравав уже срібло і бронзу. На минулій Паралімпіаді в Ріо українець завоював одне золото, а на Паралімпіаді в Лондоні — два золота.
У параканое України зуміла виграти золото та срібло зусиллями Сергія Ємельянова та Миколи Синюка. Ємельянов, так, став вже дворазовим переможцем Паралімпіад, до цього завоювавши золото в Ріо.
Також українські атлети Микола Жабняк і Людмила Даниліна виграли по сріблу в легкій атлетиці — метанні диска і в бігу на 1 500 метрів відповідно.