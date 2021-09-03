Украинец Крипак выиграл свою 10-ю золотую медаль на Паралимпиадах
Наш пловец выиграл уже пятую золотую медаль на нынешней Паралимпиаде в Токио.
Украинский пловец Максим Крипак продолжает выигрывать медали наивысшего качества на Паралимпиаде в Токио.
Украинцу удалось выиграть уже пятую медаль на Паралимпиаде в Токио. Теперь Крипак выиграл двести метров комплексным стилем. Вновь украинцу удалось установить рекорд дистанции – его результат 2.05,68. Любопытно, что доселе рекорд принадлежал другому украинцу – Денису Дуброву.
В финале украинец оказался быстрее итальянца Стефано Раймонди на две секунды.
Крипак выигрывал золото практически во всех соревнованиях, в которых принимал участия.
Отметим, что благодаря сегодняшней победе Крипак стал уже десятикратным победителем Паралимпиад, ведь на прошлой Паралимпиаде в Рио он также выиграл пять золотых медалей.
Таким образом, медаль Крипака стала для Украины уже 90-й общей медалью на нынешней Паралимпиаде.
Украина по-прежнему занимает 5-е место в общекомандном зачете.
Также сегодня Украина отличилась успехами в шоссейном спорте. Украинец Егор Дементьев выиграл серебро в шоссейной гонке. Эта медаль стала для украинца третьей на Паралимпиаде в Токио – также Егор выигрывал уже серебро и бронзу. На прошлой Паралимпиаде в Рио украинец завоевал одно золото, а на Паралимпиаде в Лондоне – два золота.
В параканоэ украина сумела выиграть золото и серебро усилиями Сергея Емельянова и Николая Синюка. Емельянов, таким образом, стал уже двукратным победителем Паралимпиад, до этого завоевав золото в Рио.
Также украинские атлеты Николай Жабняк и Людмила Данилина выиграли по серебру в легкой атлетике – метании диска и в беге на 1500 метров соответственно.