"Ганьба Україні!" Малайзійці атакували соцмережі через протест України на Паралімпіаді

Після протесту України судді забрали медаль у малайзійського атлета.

Сьомий день Паралімпіади завершився скандалом за участю української делегації.

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Малайзійський легкоатлет Зіяд Золкефлі виграв золоту медаль Паралімпіади в штовханні ядра, однак українська делегація оскаржила його результати. Унаслідок цього спортсмена дискваліфікували, а медалі були заново перерозподілені без урахування виступів малайзійця.

Так, українські легкоатлети Максим Коваль та Олександр Яровий виграли золото і срібло Паралімпіади в штовханні ядра, хоча з урахуванням виступу малайзійця повинні були задовольнятися сріблом і бронзою.

Як повідомляє "Суспільне", українська делегація подала протест у зв'язку з тим, що малайзійський спортсмен порушив регламент змагань, невчасно прийшовши в зал очікування перед стартом змагання. Це слугувало вагомим аргументом, щоб забрати в спортсмена золоту медаль.

Зрештою результати виступу Золкефлі анулювали, а його медаль присудили українцю, який посів друге місце.

Малайзійські вболівальники атакували соцмережі

Після цього скандал перейшов у площину обговорення його в соціальних мережах. Малайзійські шанувальники захищали свого атлета в інтернеті. У тренди Twitter вирвався хештег "Ганьба Україні!", а шанувальники почали залишати безліч коментарів на українських спортивних сторінках.

Також за спортсмена заступився міністр охорони здоров'я Малайзії, який написав, що це "підле рішення, а Україна вкрала у Малайзії світовий рекорд".

Цікаво, що частина шанувальників малазійського атлета переплутала нашого атлета Максима Коваля з футбольним воротарем-тезкою та атакувала його соціальні мережі гнівними коментарями.

[ + – ] Малайзійські шанувальники переплутали Максима Коваля Фото: Скриншот

Малайзійська делегація подала у відповідь протест, вимагаючи переглянути дискваліфікацію свого спортсмена і сподівається виграти апеляцію.