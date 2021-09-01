"Позор Украине!" Малайзийцы атаковали соцсети из-за протеста Украины на Паралимпиаде

После протеста Украины судьи отобрали медаль у малайзийского атлета.

Седьмой день Паралимпиады завершился скандалом с участием украинской делегации.

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Малайзийский легкоатлет Зийад Золкефли выиграл золотую медаль Паралимпиады в толкании ядра, однако украинская делегация обжаловала его результаты. В итоге спортсмена дисквалифицировали, а медали были заново перераспределены без учета выступлений малайзийца.

Таким образом, украинские легкоатлеты Максим Коваль и Александр Яровой выиграли золото и серебро Паралимпиады в толкании ядра, хотя с учетом выступления малайзийца должны были довольствоваться серебром и бронзой.

Как сообщает "Суспільне", украинская делегация подала протест в связи с тем, что малайзийский спортсмен нарушил регламент соревнований, не вовремя прийдя в зал ожидания перед стартом соревнования. Это послужило веским аргументом, чтобы отобрать у спортсмена золотую медаль.

В итоге результаты выступления Золкефли аннулировали, а его медаль присудили украинцу, занявшему второе место.

Малазийские болельщики атаковали соцсети

После этого скандал перешел в плоскость обсуждения его в социальных сетях. Малазийские поклонники защищали своего атлета в интернете. В тренды Twitter вырвался хештег "Позор Украине!", а сами поклонники начали оставлять множество комментариев на украинских спортивных страницах.

Также за спортсмена заступился министр здравоохранения Малайзии, который написал, что это "подлое решение, а Украина украла у Малайзии мировой рекорд".

Любопытно, что часть поклонников малазийского атлета перепутала нашего атлета Максима Коваля с футбольным вратарем-однофамильцем и атаковала его социальные сети гневными комментариями.

[ + – ] Малазийские поклонники перепутали Максима Коваля Фото: Скриншот

Малазийская делегация подала ответный протест, требуя пересмотреть дисквалификацию своего спортсмена и надеется выиграть апелляцию.